Магнитные бури накроют планету в последнюю неделю ноября: головы будут болеть у всех

Специалисты назвали новые даты магнитных бурь в ноябре
Магнитные бури в ноябре причинят немало страданий метеозависимым людям. Метеоволны в последнюю неделю месяца станут также испытанием и для тех, кто не подвержен влияниям погоды.
Как утверждают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в конце ноября жителей планеты ожидает сильная и затяжная магнитная буря. Первый всплеск ожидается в воскресенье, 22 ноября, а потом Землю накроет бурей 24 и 25 ноября.
Считается, что бури G1 не способны нанести вред технике и сильного вреда здоровью человека. Однако на практике бури такой интенсивности способны вызвать головные боли, раздражение, потерю работоспособности и ухудшение самочувствия и людей с хроническими заболеваниями.
А затяжные бури приводят к тому, что люди тратят больше сил на решение простых задач и это вызывает упадок сил, раздражение, агрессию и депрессивные состояния.
Магнитные бури в конце ноября
Накануне таких дней, а также во время пика активности геомагнитных волн нужно соблюдать простые рекомендации:
Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты дали рекомендации о том, как легко перенести магнитные бури.
А также рассказывали о том, что врачи назвали здоровые привычки человека, которые могут принести вред.