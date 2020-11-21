Магнитные бури накроют планету в последнюю неделю ноября: головы будут болеть у всех

Магнитные бури в ноябре причинят немало страданий метеозависимым людям. Метеоволны в последнюю неделю месяца станут также испытанием и для тех, кто не подвержен влияниям погоды.

Как утверждают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в конце ноября жителей планеты ожидает сильная и затяжная магнитная буря. Первый всплеск ожидается в воскресенье, 22 ноября, а потом Землю накроет бурей 24 и 25 ноября.

Считается, что бури G1 не способны нанести вред технике и сильного вреда здоровью человека. Однако на практике бури такой интенсивности способны вызвать головные боли, раздражение, потерю работоспособности и ухудшение самочувствия и людей с хроническими заболеваниями.

А затяжные бури приводят к тому, что люди тратят больше сил на решение простых задач и это вызывает упадок сил, раздражение, агрессию и депрессивные состояния.

Магнитные бури в конце ноября

Накануне таких дней, а также во время пика активности геомагнитных волн нужно соблюдать простые рекомендации:

Пить больше воды, включить в рацион травяные чаи. Не перегружать желудок жирной и острой пищей, отдавать предпочтение белковой и растительной пище.

Соблюдать режим дня и хорошо высыпаться, принимать контрастный душ, а вечером можно сделать расслабляющую ванну.

Не перегружать организм сложными тренировками и физической нагрузкой. Достаточно будет обычной утренней зарядки или разминки.

Помогут справиться с состоянием дыхательные упражнения, отдых на свежем воздухе, медитация или йога.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты дали рекомендации о том, как легко перенести магнитные бури.

А также рассказывали о том, что врачи назвали здоровые привычки человека, которые могут принести вред.