Магнітні бурі накриють планету в останній тиждень листопада: голови будуть боліти у всіх

Фахівці назвали нові дати магнітних бур у листопаді
Магнітні бурі у листопаді завдадуть чимало страждань метеозалежним людям. Метеохвилі в останній тиждень місяця стануть також випробуванням і для тих, хто не схильний до впливів погоди.
Як стверджують фахівці Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, в кінці листопада жителів планети очікує сильна і затяжна магнітна буря. Перший сплеск очікується в неділю, 22 листопада, а потім Землю накриє бурею 24 і 25 листопада.
Вважається, що бурі G1 не здатні завдати шкоди техніці та вплинути на здоров'я людини. Однак на практиці бурі такої інтенсивності здатні викликати головний біль, роздратування, втрату працездатності та погіршення самопочуття людей з хронічними захворюваннями.
А затяжні бурі призводять до того, що люди витрачають більше сил на розв'язання простих задач і це викликає занепад сил, роздратування, агресію і депресивні стани.
Магнітні бурі у кінці листопада
Напередодні таких днів, а також під час піку активності геомагнітних хвиль потрібно дотримуватися простих рекомендацій:
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці дали рекомендації про те, як легко перенести магнітні бурі.
А також розповідали про те, що лікарі назвали здорові звички людини, які можуть принести шкоду.