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Магнітні бурі накриють планету в останній тиждень листопада: голови будуть боліти у всіх

Автор: Анна Шиканова

Фахівці назвали нові дати магнітних бур у листопаді

Магнітні бурі у листопаді завдадуть чимало страждань метеозалежним людям. Метеохвилі в останній тиждень місяця стануть також випробуванням і для тих, хто не схильний до впливів погоди.

Як стверджують фахівці Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, в кінці листопада жителів планети очікує сильна і затяжна магнітна буря. Перший сплеск очікується в неділю, 22 листопада, а потім Землю накриє бурею 24 і 25 листопада.

Вважається, що бурі G1 не здатні завдати шкоди техніці та вплинути на здоров'я людини. Однак на практиці бурі такої інтенсивності здатні викликати головний біль, роздратування, втрату працездатності та погіршення самопочуття людей з хронічними захворюваннями.

А затяжні бурі призводять до того, що люди витрачають більше сил на розв'язання простих задач і це викликає занепад сил, роздратування, агресію і депресивні стани.

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Магнітні бурі у кінці листопада

Напередодні таких днів, а також під час піку активності геомагнітних хвиль потрібно дотримуватися простих рекомендацій:

  • Пити більше води, включити в раціон трав'яні чаї. Не перевантажувати шлунок жирною і гострою їжею, віддавати перевагу білковій і рослинній їжі.
  • Дотримуватися режиму дня і добре висипатися, приймати контрастний душ, а ввечері можна зробити розслаблюючу ванну.
  • Не перевантажувати організм складними тренуваннями та фізичним навантаженням. Досить буде звичайної уранішньої зарядки або розминки.
  • Допоможуть впоратися зі станом дихальні вправи, відпочинок на свіжому повітрі, медитація або йога.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці дали рекомендації про те, як легко перенести магнітні бурі.

А також розповідали про те, що лікарі назвали здорові звички людини, які можуть принести шкоду.

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