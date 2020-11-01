ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Эти здоровые привычки могут принести вред: будьте внимательны

Воскресенье 01 ноября 2020 21:07
Эти здоровые привычки могут принести вред: будьте внимательны
Здоровые привычки, которые могут принести вред (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Специалисты назвали гигиенические привычки, которые могут нанести вред здоровью

У каждого человека существуют гигиенические привычки, которые отшлифованы временем. И часть из них медики признают правильными и обоснованными. Однако не все из них являются на самом деле полезными для здоровья. Специалисты регулярно проводят серьезные исследования и опровергают мифы о полезности тех или иных действий и привычек человека.

Недавно специалисты лондонского центра "Здоровое дыхание" заявили, что полоскание рта после чистки зубов является ненужной и даже вредной процедурой. Об этом пишет издание Medicina.ua.

Стоматологи утверждают, что необходимо бороться с желанием прополоскать рот после чистки зубов. Выяснилось, что такая процедура смывает защитное флуоридное покрытие, которые наносится на зубы вместе с зубной пастой. Нежелательно даже смачивать саму зубную щетку перед нанесением зубной пасты. А после чистки зубов рекомендуется полчаса ничего не пить и не есть.

Не советуют эксперты чистить зубы сразу после еды, так как пища временно смягчает зубную эмаль и нужно дать ей время снова затвердеть. Обычно 30 минут для этого достаточно.

Еще одно заявление сделали израильские ученые. Они провели масштабное исследование о сидении человека на унитазе. В результатах указано, что более естественная поза для отправления естественных потребностей – это на корточках. Именно в таком положении организму требуется меньшее напряжение и значительно снижается риск заработать геморрой или дивертикулез.

Кроме того, медики не рекомендуют брать с собой в туалет гаджеты, так как это способствует продолжительности сидения и соответственно повышает давление на тазовое дно. А это чревато развитием грыж, воспалительных процессов в кишечнике, выпадению геморроидальных узлов и даже сердечным приступам.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты дали простые рекомендации о том, как легко перенести магнитные бури.

А также рассказывали о том, от каких вредных кухонных привычек стоит отказаться раз и навсегда.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь здоровьепривычкизуб

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь