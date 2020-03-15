Магнитные бури: кардиолог рассказала, как избавиться от метеозависимости навсегда

Магнитные бури в Украине ожидаются уже на следующей неделе, 19 марта. По данным специалистов, метеоудар в четверг будет средней интенсивности, однако ухудшение самочувствия почувствуют даже те, кто не реагирует на колебания.

Как рассказала кардиолог Анна Солощенко, во время магнитных бурь основной причиной плохого самочувствия является резкое снижение атмосферного давления. Под воздействием колебаний у человека также снижается давление и это приводит к сонливости, упадку сил и раздражительности. Метеочувствительность обычно врожденная склонность, но часто реакция на перепады появляется в раннем детстве.

Кардиолог рассказала, как справится с метеочувствительностью и избавить организм от резких реакций на магнитные бури.

1. Первое и самое важное – это регулярные физические нагрузки. Желательно – в зале и под присмотром инструктора. Подойдет любой вид спорта, но самое оптимальное – физиологические тренинги, йога, кардионагрузки. Важно – заниматься спортом регулярно и дать время на то, чтобы сосуды окрепли.

2. Сосуды нужно тренировать. Для этого подойдут тепловые процедуры – спа, нежаркая сауна, контрастный душ. Тут также важна регулярность, чтобы сосуды научились правильно реагировать расширением или сужением.

3. Соблюдение водно-солевого режима. Переизбыток солей в организме ведет к отечности сосудистой стенки и повышает чувствительность к перепадам давления в атмосфере.

4. Режим отдыха и сна. Важно полноценно отдыхать и нормально высыпаться.

5. Рациона питания. Некоторые продукты могут помочь снизить чувствительность организма. Это ягоды, овощи, зелень, натуральные йогурты. А вот соленые, жирные и жареные продукты лучше исключить или минимизировать в рационе.

6. Тепловой режим организма. Дома должно быть прохладно, на улице – тепло. Не стоит кутаться или перегреваться в помещении или на природе.

7. Исключение вредных привычек. Курение, алкоголь, переизбыток кофеина в течение дня – все это ведет к повышению метеочувствительности.

8. Регулярные обследования у семейного врача. Метеозависимость чаще всего возникает у людей с хроническими заболеваниями. В группу риска входят пациенты с проблемами ЖКТ, гипотиреозом, диабетом и гипертонией.

9. Душевное равновесие. Плохое настроение, депрессия, пессимизм, отсутствие радости и приятных впечатлений – все это усиливает метеочувствительность. Самое лучшее лекарство от апатии – физическая нагрузка.

10. Контроль за количеством витаминов. Выяснилось, что нехватка некоторых элементов и витаминов в организме человека приводит к повышению метеочувствительности. Стоит проверить количество витамина Д, железа, магния, кальция. Исправить ситуацию может полноценное питание.

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