Магнитные бури в июне: названы новые даты сильных геоштормов

Магнитные бури в июне 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты назвали новые даты сильных магнитных бурь в июне

Магнитные бури провоцируют у человека сонливость, упадок сил, головные боли и сильную раздражительность. Также в периоды сильных геоштормов страдают от недомоганий те, у кого есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, психические расстройства, депрессии.

Как сообщают специалисты, июнь 2020 года будет достаточно спокойным в плане геомагнитной обстановки. Ожидается одна буря средней интенсивности и один сильный геошторм. Об этом пишет издание BeautyHub.

8 июня, понедельник – геомагнитное колебание средней интенсивности. Возможны скачки артериального давления, умеренные головные боли, ухудшение самочувствия. В этот день не стоит перенапрягаться физически, а также эмоционально.

9 июня, вторник – ожидается магнитный шторм высокой интенсивности. Могут возникнуть проблемы со сном, сильные головные боли, ухудшение самочувствия, апатия, сильная усталость. Небольшое недомогание может наблюдаться даже у тех, кто не склонен к метеочувствительности.

Специалисты рекомендуют в эти дни вести правильный режим питания, отказаться от жирной и острой пищи. В рационе стоит увеличить количество воды, фруктов и овощей.

Небольшая зарядка поможет улучшить кровообращение и помочь организму справиться с недомоганием.

Полезной также станет прогулка на свежем воздухе по парку или поездка за город, на дачу.

Для облегчения состояния можно принять контрастный душ или поплавать полчаса-час в бассейне.

Людям с хроническими заболеваниями стоит накануне проконсультироваться с лечащим врачом, ограничить физическое напряжение и держать под руками необходимые медикаменты.

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Автор: Анна Шиканова