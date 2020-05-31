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Магнітні бурі у червні: названі нові дати сильних геоштормів

STYLERЖиття    31.05.2020 - 17:29
Магнітні бурі у червні: названі нові дати сильних геоштормів
Магнітні бурі у червні 2020 (Колаж РБК-Україна)

Фахівці назвали нові дати сильних магнітних бурь в червні

Магнітні бурі провокують у людини сонливість, занепад сил, головний біль і сильну роздратованість. Також в періоди сильних геоштормів страждають від недуг ті, у кого є хронічні захворювання серцево-судинної системи, психічні розлади, депресії.

Як повідомляють фахівці, червень 2020 року буде досить спокійним у плані геомагнітної ситуації. Очікується одна буря середньої інтенсивності та один сильний геошторм. Про це пише видання BeautyHub.

8 червня, понеділок – геомагнітне коливання середньої інтенсивності. Можливі стрибки артеріального тиску, помірні головні болі, погіршення самопочуття. У цей день не варто перенапружуватися фізично, а емоційно.

9 червня, вівторок – очікується магнітний шторм високої інтенсивності. Можуть виникнути проблеми зі сном, сильні головні болі, погіршення самопочуття, апатія, сильна втома. Невелике нездужання може спостерігатися навіть у тих, хто не схильний до метеочутливості.

Фахівці радять у ці дні вести правильний режим харчування, відмовитися від жирної та гострої їжі. У раціоні варто збільшити кількість води, фруктів і овочів.

Невелика зарядка допоможе поліпшити кровообіг і допомогти організму впоратися з нездужанням.

Корисною також стане прогулянка на свіжому повітрі по парку або поїздка за місто, на дачу.

Для полегшення стану можна прийняти контрастний душ або поплавати півгодини-годину в басейні.

Людям з хронічними захворюваннями стоїть напередодні проконсультуватися з лікарем, обмежити фізичну напругу і тримати під руками необхідні медикаменти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики назвали перші ознаки серцевого нападу у жінок, які не можна ігнорувати.

А також розповідали про те, що названо продукти, які категорично не варто вживати людям старше 40 років.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України здоровьемагнитная буря
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