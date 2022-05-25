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Магнитные бури в июне 2022 года: названы все опасные даты

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Среда 25 мая 2022 09:19
Магнитные бури в июне 2022 года: названы все опасные даты Магнитные бури в июне 2022 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В июне геомагнитная обстановка будет умеренная и довольно спокойная. Эксперты прогнозируют несколько небольших магнитных бурь и одну затяжную. Такие бури могут спровоцировать ухудшение самочувствия у многих людей на планете.

Когда в июне ожидаются магнитные бури, какие проблемы они могут вызвать и как поддержать организм в такие дни - читайте в материале ниже.

График магнитных бурь на июнь

Первая декада июня будет спокойной, а после 10 числа ожидаются магнитные колебания на несколько дней - до 12 июня. Следующая буря придет 15 июня и продлится до 17 числа - она будет более сильная. Еще два всплеска ожидается с 23 по 25 июня и небольшие магнитные колебания накроют 30 июня.

Самые опасные дни в июне: 11, 16, 24

Какие проблемы вызывают магнитные бури:

  • Головокружение и сильные головные боли
  • Учащенное сердцебиение
  • Перепады артериального давления
  • Раздражительность и депрессия
  • Упадок сил, повышенная утомляемость
  • Тошнота, отсутствие аппетита, боли в животе
  • Сонливость, нарушение концентрации, бессонница
  • Апатия, агрессия
  • Обострение хронических заболеваний
  • Ломота в костях, слабость в мышцах, боль в местах старых переломов

Как помочь организму в дни магнитных бурь

В такие дни нужно соблюдать нормальный график дня, сна и питания. Стоит полноценно высыпаться, не менее 7-9 часов в сутки.

Рекомендуется употреблять достаточное количество воды, крепкий кофе минимизировать и заменить его травяными чаями. В еде выбирать больше овощей и фруктов и отказаться от жирной, острой и вредной пищи. От алкоголя стоит отказаться.

Полезны прогулки на свежем воздухе и минимальная нагрузка в спорте. Пробежку заменить ходьбой пешком, занятия в зале - походом на бассейн.

Утром поможет взбодриться контрастный душ, вечером рекомендуется расслабляющая ванна.

Также стоит больше времени уделить эмоциональному состоянию - не ввязываться в конфликты, не выяснять отношения.

Людям с хроническими заболеваниями нужно снизить нагрузку, больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.

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