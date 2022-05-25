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Магнітні бурі в червні 2022 року: названі всі небезпечні дати

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Середа 25 травня 2022 09:19
Магнітні бурі в червні 2022 року: названі всі небезпечні дати Магнітні бурі в червні 2022 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У червні геомагнітна обстановка буде помірна і досить спокійна. Експерти прогнозують кілька невеликих магнітних бур і одну затяжну. Такі бурі можуть спровокувати погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті.

Коли в червні очікуються магнітні бурі, які проблеми вони можуть викликати і як підтримати організм в такі дні - читайте в матеріалі нижче.

Графік магнітних бур на червень

Перша декада червня буде спокійною, а після 10 числа очікуються магнітні коливання на кілька днів - до 12 червня. Наступна буря прийде 15 червня і триватиме до 17 числа - вона буде сильніша. Ще два сплески очікується з 23 по 25 червня і невеликі магнітні коливання накриють 30 Червня.

Найнебезпечніші дні в червні: 11, 16, 24

Які проблеми викликають магнітні бурі:

  • Запаморочення і сильні головні болі
  • Прискорене серцебиття
  • Перепади артеріального тиску
  • Дратівливість і депресія
  • Занепад сил, підвищена стомлюваність
  • Нудота, відсутність апетиту, болі в животі
  • Сонливість, порушення концентрації, безсоння
  • Апатія, агресія
  • Загострення хронічних захворювань
  • Ломота в кістках, слабкість в м'язах, біль в місцях старих переломів

Як допомогти організму в дні магнітних бур

У такі дні потрібно дотримуватися нормальний графік дня, сну і харчування. Варто повноцінно висипатися, не менше 7-9 годин на добу.

Рекомендується вживати достатню кількість води, міцну каву і замінити його трав'яними чаями. В їжі вибирати більше овочів і фруктів і відмовитися від жирної, гострої та шкідливої їжі. Від алкоголю варто відмовитися.

Корисні прогулянки на свіжому повітрі та мінімальне навантаження в спорті. Пробіжку замінити ходьбою пішки, заняття в залі - походом на басейн.

Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, ввечері рекомендується розслаблююча ванна.

Також варто більше часу приділити емоційного стану - не вплутуватися в конфлікти, не з'ясовувати стосунки.

Людям з хронічними захворюваннями потрібно знизити навантаження, більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.

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