Магнітні бурі в червні 2022 року: названі всі небезпечні дати
У червні геомагнітна обстановка буде помірна і досить спокійна. Експерти прогнозують кілька невеликих магнітних бур і одну затяжну. Такі бурі можуть спровокувати погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті.
Коли в червні очікуються магнітні бурі, які проблеми вони можуть викликати і як підтримати організм в такі дні - читайте в матеріалі нижче.
Графік магнітних бур на червень
Перша декада червня буде спокійною, а після 10 числа очікуються магнітні коливання на кілька днів - до 12 червня. Наступна буря прийде 15 червня і триватиме до 17 числа - вона буде сильніша. Ще два сплески очікується з 23 по 25 червня і невеликі магнітні коливання накриють 30 Червня.
Найнебезпечніші дні в червні: 11, 16, 24
Які проблеми викликають магнітні бурі:
- Запаморочення і сильні головні болі
- Прискорене серцебиття
- Перепади артеріального тиску
- Дратівливість і депресія
- Занепад сил, підвищена стомлюваність
- Нудота, відсутність апетиту, болі в животі
- Сонливість, порушення концентрації, безсоння
- Апатія, агресія
- Загострення хронічних захворювань
- Ломота в кістках, слабкість в м'язах, біль в місцях старих переломів
Як допомогти організму в дні магнітних бур
У такі дні потрібно дотримуватися нормальний графік дня, сну і харчування. Варто повноцінно висипатися, не менше 7-9 годин на добу.
Рекомендується вживати достатню кількість води, міцну каву і замінити його трав'яними чаями. В їжі вибирати більше овочів і фруктів і відмовитися від жирної, гострої та шкідливої їжі. Від алкоголю варто відмовитися.
Корисні прогулянки на свіжому повітрі та мінімальне навантаження в спорті. Пробіжку замінити ходьбою пішки, заняття в залі - походом на басейн.
Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, ввечері рекомендується розслаблююча ванна.
Також варто більше часу приділити емоційного стану - не вплутуватися в конфлікти, не з'ясовувати стосунки.
Людям з хронічними захворюваннями потрібно знизити навантаження, більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.
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