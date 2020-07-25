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Магнитные бури в июле 2020: эксперты назвали дату нового метеоудара

Суббота 25 июля 2020 18:58
Магнитные бури в июле 2020: эксперты назвали дату нового метеоудара
Магнитные бури в июле 2020 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В конце июля ожидается затяжная магнитная буря

Магнитные бури в июле не принесли сильного воздействия на самочувствие людей, так как их было немного. Также они были не очень сильным и воздействие геомагнитной обстановки могли почувствовать только люди, склонные к метеочувствительности.

Несмотря на то, что июль считается самым жарким месяцем, геомагнитная обстановка баловала жителей планеты своим спокойствием. Однако в конце месяца возможна достаточно мощная вспышка, которая может сильно повлиять на настроение и самочувствие людей.

Как отмечают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, магнитные бури ожидаются в конце июля, 27 и 28 июля. Воздействие будет средней мощности, но в эти дни возможны головные боли, ухудшение самочувствия, раздражительность и снижение работоспособности.

В такие дни нужно:

  • Снизить физические и эмоциональные нагрузки.
  • Полноценно отдыхать и высыпаться.
  • Гулять на свежем воздухе несколько часов в день, но избегать прогулок в самое жаркое время на открытом солнце.
  • Правильно питаться и исключить из рациона тяжелую, вредную пищу, а также большие дозы алкоголя.
  • Людям с хроническими заболеваниями стоит держать под руками необходимые лекарства и при необходимости проконсультироваться с лечащим врачом.

Напомним, ранее мы писали о том, что кардиолог сообщила, как навсегда избавиться от метеозависимости.

А также рассказывали о том, какие продукты помогут справиться с головными болями и болями в суставах "на погоду".

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