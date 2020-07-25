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Магнітні бурі у липні 2020: експерти назвали дату нового метеоудара

Субота 25 липня 2020 18:58
Магнітні бурі у липні 2020: експерти назвали дату нового метеоудара
Магнітні бурі у липні 2020 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В кінці липня очікується затяжна магнітна буря

Магнітні бурі у липні не принесли сильного впливу на самопочуття людей, через те, що їх було небагато. Також вони були не дуже сильним і вплив геомагнітної обстановки могли відчути лише люди, схильні до метеочутливості.

Попри те, що липень вважається найбільш спекотним місяцем, геомагнітна обстановка балувала жителів планети своїм спокоєм. Однак наприкінці місяця можливий досить потужний спалах, яка може сильно вплинути на настрій і самопочуття людей.

Як відзначають фахівці Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН, магнітні бурі очікуються в кінці липня, 27 і 28 липня. Вплив буде середньої потужності, але в ці дні можливі головні болі, погіршення самопочуття, дратівливість і зниження працездатності.

В такі дні потрібно:

  • Знизити фізичні та емоційні навантаження.
  • Повноцінно відпочивати та висипатися.
  • Гуляти на свіжому повітрі кілька годин на день, але уникати прогулянок в найспекотніший час на відкритому сонці.
  • Правильно харчуватися і виключити з раціону важку, шкідливу їжу, а також великі дози алкоголю.
  • Людям з хронічними захворюваннями варто тримати під руками необхідні ліки та при необхідності проконсультуватися з лікарем.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кардіолог повідомила, як назавжди позбутися від метеозалежності.

А також розповідали про те, які продукти допоможуть впоратися з головними болями та болями в суглобах "на погоду".

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