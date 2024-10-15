Магнітний геошторм червоного рівня знову охопив Землю: скільки він буде тривати

Магнітна буря червоного рівня почала охоплювати Землю ввечері 15 жовтня. Вона буде тривалою та доволі потужною, а це може спричинити деякі проблеми з самопочуттям.
Що відомо про магнітну бурю та як підтримати свій організм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.
Регулярні вибухи та спалахи на Сонці призводять до викиду у простір великої частини сонячної енергії, яка складається з заряджених частинок (протонів та електронів). Вони мають здатність швидко рухатися у просторі, у тому числі й в сторону Землі.
При досягненні магнітосфери нашої планети, відбувається активність, яку науковці називають сонячними або магнітними бурями.
Бурі бувають різні за потужністю і їм наділяється К-індекс. Чим вище цей К-індекс, тим сильніша магнітна буря. До К-індексу 4 - це слабкі та помірні магнітні бурі.
Усі бурі вище за К-індекс 5 - це бурі червоного рівня, які можуть впливати на життєдіяльність людини. Вони провокують погіршення самопочуття багатьох людей на планеті, а ще можуть викликати збій у роботі супутників, радіочастот та джерел зв'язку.
При бурях К-індексу 8 та вище - можливі полярні сяйва, подібні тим, які бачили жителі Землі минулого тижня.
За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, перерва між магнітними бурями була зовсім нетривала і після затяжного геошторму минулого тижня Землю охопила нова буря червоного рівня.
Експерти повідомили, що ця буря набере обертів у вівторок ввечері, 15 жовтня. Триватиме вона три дні - до п'ятниці, 17 жовтня.
15 жовтня очікується буря К-індексу 6, у середу та четвер геошторм трохи ослабне, до К-індексу 5. В п'ятницю очікується помірне підвищення - до К-індексу 4.
Тільки у суботу, 18 жовтня, магнітосфера повернеться у стабільний стан.
Варто зазначити, що спеціалісти можуть давати тільки попередні прогнози, які можуть змінюватися - залежно від сонячної активності.
Магнітна буря 15-17 жовтня (скриншот)
У світі було проведено чимало досліджень на тему взаємозв'язку магнітних бур та самопочуття людини й деякі з них такий зв'язок підтверджують. Зокрема, в дні магнітних бур люди частіше скаржаться на певні проблеми зі здоров'ям та звертаються до лікарів.
Також дослідження показують, що магнітні поля впливають на біоелектричні процеси в організмі й це призводить до порушення сну, зниження працездатності, підвищення тривожності та дратівливості.
Найчастіші скарги:
Лікарі на дні магнітних бур дають загальні рекомендації: повноцінно висипатися, нормально харчуватися та більше відпочивати.
Крім того, полегшити стан можуть:
Якщо ви почуваєте себе погано, то зв'яжіться з лікарем, щоб отримати необхідну консультацію.
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