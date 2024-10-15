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Магнітний геошторм червоного рівня знову охопив Землю: скільки він буде тривати

Магнітна буря накрила Землю (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Магнітна буря червоного рівня почала охоплювати Землю ввечері 15 жовтня. Вона буде тривалою та доволі потужною, а це може спричинити деякі проблеми з самопочуттям.

Що відомо про магнітну бурю та як підтримати свій організм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.

Що таке магнітна буря

Регулярні вибухи та спалахи на Сонці призводять до викиду у простір великої частини сонячної енергії, яка складається з заряджених частинок (протонів та електронів). Вони мають здатність швидко рухатися у просторі, у тому числі й в сторону Землі.

При досягненні магнітосфери нашої планети, відбувається активність, яку науковці називають сонячними або магнітними бурями.

Бурі бувають різні за потужністю і їм наділяється К-індекс. Чим вище цей К-індекс, тим сильніша магнітна буря. До К-індексу 4 - це слабкі та помірні магнітні бурі.

Усі бурі вище за К-індекс 5 - це бурі червоного рівня, які можуть впливати на життєдіяльність людини. Вони провокують погіршення самопочуття багатьох людей на планеті, а ще можуть викликати збій у роботі супутників, радіочастот та джерел зв'язку.

При бурях К-індексу 8 та вище - можливі полярні сяйва, подібні тим, які бачили жителі Землі минулого тижня.

Що відомо про магнітну бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, перерва між магнітними бурями була зовсім нетривала і після затяжного геошторму минулого тижня Землю охопила нова буря червоного рівня.

Експерти повідомили, що ця буря набере обертів у вівторок ввечері, 15 жовтня. Триватиме вона три дні - до п'ятниці, 17 жовтня.

15 жовтня очікується буря К-індексу 6, у середу та четвер геошторм трохи ослабне, до К-індексу 5. В п'ятницю очікується помірне підвищення - до К-індексу 4.

Тільки у суботу, 18 жовтня, магнітосфера повернеться у стабільний стан.

Варто зазначити, що спеціалісти можуть давати тільки попередні прогнози, які можуть змінюватися - залежно від сонячної активності.

Магнітна буря 15-17 жовтня (скриншот)

Як впливає магнітна буря на людину

У світі було проведено чимало досліджень на тему взаємозв'язку магнітних бур та самопочуття людини й деякі з них такий зв'язок підтверджують. Зокрема, в дні магнітних бур люди частіше скаржаться на певні проблеми зі здоров'ям та звертаються до лікарів.

Також дослідження показують, що магнітні поля впливають на біоелектричні процеси в організмі й це призводить до порушення сну, зниження працездатності, підвищення тривожності та дратівливості.

Найчастіші скарги:

  • Головний біль
  • Мігрень
  • Запаморочення
  • Порушення концентрації
  • Зниження працездатності
  • Слабкість
  • Швидка втома
  • Проблеми зі сном (вночі та вдень)
  • Туман в голові
  • Депресивні стани
  • Дратівливість
  • Агресія
  • Підвищення тривожності
  • Порушення ритму пульсу
  • Стрибки тиску
  • Апатія
  • Нудота
  • Біль у м'язах та суглобах

Що допоможе вашому організму

Лікарі на дні магнітних бур дають загальні рекомендації: повноцінно висипатися, нормально харчуватися та більше відпочивати.

Крім того, полегшити стан можуть:

  • Сон 7-9 годин, лягати спати та прокидатися в один й той самий час
  • Нормальне харчування: легка, багата на вітаміни та мінерали їжа.
  • Обмеження у споживанні гострих, жирних та шкідливих страв, каві, енергетиків, алкоголю та сигаретах
  • Вживати достатню кількість води для підтримання водного балансу
  • Прогулянки на свіжому повітрі для насичення організму киснем - мінімум 30 хвилин.
  • Легкі фізичні вправи, плавання
  • Провітрювання приміщення зранку та ввечері
  • Зранку допомагає контрастний душ, ввечері - ванна.
  • Споживання чаю на натуральних травах - м'ята, меліса, ромашка
  • Уникання стресових ситуацій, відсутність стресу та суперечок

Якщо ви почуваєте себе погано, то зв'яжіться з лікарем, щоб отримати необхідну консультацію.

 

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