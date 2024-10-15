Магнитный геошторм красного уровня снова охватил Землю: сколько он продлится

Магнитная буря красного уровня начала охватывать Землю вечером 15 октября. Она будет длительной и достаточно мощной, а это может повлечь за собой некоторые проблемы с самочувствием.
Что известно о магнитной буре и как поддержать свой организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.
Регулярные взрывы и вспышки на Солнце приводят к выбросу в пространство большой части солнечной энергии, состоящей из заряженных частиц (протонов и электронов). Они обладают способностью быстро двигаться в пространстве, в том числе и в сторону Земли.
При достижении магнитосферы нашей планеты происходит активность, которую ученые называют солнечными или магнитными бурями.
Бурые бывают разные по мощности и им наделяется К-индекс. Чем выше этот К-индекс, тем сильнее магнитная буря. К К-индексу 4 - это слабые и умеренные магнитные бури.
Все бури выше К-индекса 5 - это бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека. Они провоцируют ухудшение самочувствия многих людей на планете, а могут вызвать сбой в работе спутников, радиочастот и источников связи.
При бурях К-индекса 8 и выше возможны полярные сияния, подобные тем, которые видели жители Земли на прошлой неделе.
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, перерыв между магнитными бурями был совсем непродолжительным и после затяжного геошторма на прошлой неделе Землю охватила новая буря красного уровня.
Эксперты сообщили, что эта буря наберет обороты во вторник вечером, 15 октября. Продлится она три дня - до пятницы, 17 октября.
15 октября ожидается буря К-индекса 6, в среду и четверг геошторм немного ослабнет, до К-индекс 5. В пятницу ожидается умеренное повышение - до К-индекс 4.
Только в субботу, 18 октября, магнитосфера вернется в стабильное состояние.
Следует отметить, что специалисты могут давать только предварительные прогнозы, которые могут изменяться - в зависимости от солнечной активности.
Магнитная буря 15-17 октября (скриншот)
В мире было проведено немало исследований по теме взаимосвязи магнитных бурь и самочувствия человека и некоторые из них такую связь подтверждают. В частности, в дни магнитных бурь люди чаще жалуются на некоторые проблемы со здоровьем и обращаются к врачам.
Также исследования показывают, что магнитные поля влияют на биоэлектрические процессы в организме и это приводит к нарушению сна, снижению работоспособности, повышению тревожности и раздражительности.
Самые частые жалобы:
Врачи на дне магнитных бурь дают общие рекомендации: полноценно высыпаться, нормально питаться и отдыхать.
Кроме того, облегчить состояние могут:
Если вы чувствуете себя плохо, свяжитесь с врачом, чтобы получить необходимую консультацию.
Раньше мы писали о том, какое простое 2-минутное упражнение снимет стресс и улучшит сон.
А еще рассказали о том, по каким причинам появляется головная боль утром.