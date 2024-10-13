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Проста 2-хвилинна вправа перед сном зніме стрес і покращить сон

Неділя 13 жовтня 2024 18:29
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Проста 2-хвилинна вправа перед сном зніме стрес і покращить сон Фото: Як гарно спати вночі (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Багато людей не можуть вночі нормально спати через стрес і тривогу. Однак один чоловік поділився своєю порадою для гарних сновидінь, роблячи лише одну річ перед сном.

Про вправу для покращення сну, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram масажиста Джеймса Мура.

Яку вправу треба зробити для покращення сну

На відео Джеймс показав, як лежить на своєму ліжку, його голова звисає з краю.

"Почніть робити цю вправу протягом 2 хвилин перед сном, і ви покращите сон, зменшите стрес і занепокоєння, зменшаться головні болі, закладеність вушних пазух, біль у шиї та подвійне підборіддя", - написав він.

Опустіть з ліжка голову вниз та зробіть декілька рухів. Повторюйте протягом 2 хвилин.

Він пояснив, що перевернуте положення допомагає вирівняти голову та хребет завдяки силі тяжіння, зменшує тиск на м’язи та нерви та сприяє кращому кровотоку, що є ключовим для зменшення болю в шиї.

Звісивши голову в цьому перевернутому положенні, гравітація працює, щоб вирівняти голову та хребет, знімаючи тиск з м’язів і нервів, зменшуючи біль у шиї матки. Збільшення кровотоку також є величезною перевагою.

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