Магнітні бурі в Україні: коли буде сильно штормити цього тижня, прогноз

Що таке магнітна буря

Магнітна буря - це порушення магнітного поля Землі, викликане сонячною активністю, такою як спалахи на Сонці та корональні викиди маси. Ці явища вивільняють велику кількість енергії, яка взаємодіє з магнітним полем нашої планети, створюючи геомагнітні збурення.

Як магнітні бурі впливають на людину

Магнітні бурі можуть впливати на людей по-різному:

Фізичне самопочуття. Деякі люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, втому та загальне погіршення самопочуття під час магнітних бур.

Емоційний стан. Бурхлива сонячна активність може викликати підвищену тривожність, дратівливість та депресивні стани.

Сон. Магнітні бурі можуть порушувати сон, викликаючи безсоння, сильну сонливість вдень або поганий сон.

Найчастіші скарги в дні магнітних бур:

Головний біль

Мігрень

Запаморочення

Туман в голові

Безсоння

Слабкість

Сонливість вдень

Швидка втомлюваність

Зниження концентрації та працездатності

Підвищення тривожності

Пригніченість

Дратівливість

Агресія

Депресивні стани

Стрибки тиску

Проблеми з серцебиттям

Несприятливі дати у період з 10 по 15 лютого

За прогнозами вчених, у період з 10 по 15 лютого 2024 року очікуються наступні магнітні бурі:

10 лютого. Кр-індекс 4-5, помірна та неспокійна геомагнітна активність, як збільшиться у другій половині дня

11 лютого. Кр-індекс 3, можливі локальні спалахи, які відчують тільки метеозалежні люди

12 лютого. Кр-індекс 2, спокійна геомагнітна погода

13 лютого. Кр-індекс 5, можлива геомагнітна буря червоного рівня

14 лютого. Кр-індекс 4, помірна та неспокійна геомагнітна активність

15 лютого. Кр-індекс 6, можлива сильна геомагнітна буря

За даними NOAA, з 16 по 18 лютого 2024 року очікуються магнітні бурі класу G1 та G2. Це означає, що можуть виникнути проблеми зі здоров'ям у багатьох людей на планеті, а також порушення в роботі навігаційних систем, радіозв'язку та електромереж.

Варто зазначити, що всі прогнози науковців попередні, оскільки сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися навіть протягом доби. Тому варто слідкувати за оновленнями та попередженням від вчених.

Як пережити магнітні бурі

Лікарі дають загальні рекомендації для усіх на дні магнітних бур, а саме: