Магнітні бурі: усі несприятливі дати, прогноз на найближчі дні

Прогноз магнітних бур

За прогнозами науковців та даними радарів, геомагнітна обстановка найближчими днями буде помірною:

16 січня - помірна магнітна буря з К-індексом 4-5

17 січня - слабка магнітна буря з К-індексом 3

18 січня - існує ймовірність ізольованих незначних магнітних бур рівня G1 через підвищену швидкість сонячного вітру.

Магнітні бурі помірної потужності можуть відчувати люди з чутливістю до зміни погоди та геомагнітної обстановки. Вони можуть викликати погіршення самопочуття: головний біль, втому, дратівливість, сонливість, загострення хронічних захворювань.

Варто зазначити, що прогнози науковців попередні й можуть змінюватися. Це пов'язано з тим, що сонячна активність нестабільна і змінюється до декількох разів на добу. Тому фахівці радять періодично перевіряти оновлення інформації про геомагнітну активність.

Що таке магнітна буря

На Сонці постійно відбувається певна активність, яка викликає різноманітні спалахи. Ці спалахи призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії, яка складається з частинок (протонів та електронів), які мають здатність швидко пересуватися у просторі та навіть досягати магнітосфери Землі.

Коли ці частинки досягають Землі, вони починають взаємодіяти з магнітним полем нашої планети, а це призводить до різноманітних ефектів: виникають магнітні бурі, полярні сяйва, можуть бути проблеми з радіозв'язком, збій у роботі електромереж, супутників.

Магнітні бурі бувають різної потужності й вчені розрізняють їх за показниками - від слабких до потужних. Слабкі та помірні - не викликають серйозного впливу на життєдіяльність людини, переважно погане самопочуття мають тільки ті, хто більш чутливий до магнітних коливань та змін погоди.

А потужні магнітні бурі та навіть шторми - це збурення червоного рівня, які можуть впливати не тільки самопочуття людини, а й на засоби зв'язку.

Як магнітна буря впливає на людину

Чимало досліджень за останні роки довели, що вплив магнітних бур на людину існує. У такі дні люди часто скаржаться на сонливість, порушення концентрації, втому, сонливість, проблеми з тиском та сердечним ритмом.

Одне з досліджень показало, що магнітна буря здатна впливати на біоелектричні процеси в організмі людини та викликати порушення сну, зниження працездатності, підвищення тривожності та дратівливості.

Як подбати про здоров'я в такі дні

Лікарі радять у такі дні дотримуватися загальних рекомендацій: повноцінно висипатися, відпочивати, не перевантажувати себе в фізичному та психоемоційному плані.

Потрібно дотримуватися нормального режиму дня, збалансовано харчуватися, пити достатньо води, гуляти на свіжому повітрі та зменшити використання гаджетів.

Від алкоголю, кави, енергетиків, сигарет та шкідливої їжі - варто відмовитися. Якщо самопочуття викликає занепокоєння або присутні незвичні симптоми - звертатися за допомогою до лікаря.