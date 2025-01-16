Магнитные бури: все неблагоприятные даты, прогноз на ближайшие дни

Прогноз магнитных бурь

По прогнозам ученых и данным радаров, геомагнитная обстановка в ближайшие дни будет умеренной:

16 января - умеренная магнитная буря с К-индексом 4-5

17 января - слабая магнитная буря с К-индексом 3

18 января - существует вероятность изолированных незначительных магнитных бурь уровня G1 из-за повышенной скорости солнечного ветра.

Магнитные бури умеренной мощности могут испытывать люди с чувствительностью к изменению погоды и геомагнитной обстановки. Они могут вызвать ухудшение самочувствия: головную боль, усталость, раздражительность, сонливость, обострение хронических заболеваний.

Стоит отметить, что прогнозы ученых предварительные и могут меняться. Это связано с тем, что солнечная активность нестабильна и меняется до нескольких раз в сутки. Поэтому специалисты советуют периодически проверять обновления информации о геомагнитной активности.

Что такое магнитная буря

На Солнце постоянно происходит определенная активность, которая вызывает разнообразные вспышки. Эти вспышки приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии, которая состоит из частиц (протонов и электронов), которые обладают способностью быстро передвигаться в пространстве и даже достигать магнитосферы Земли.

Когда эти частицы достигают Земли, они начинают взаимодействовать с магнитным полем нашей планеты, а это приводит к различным эффектам: возникают магнитные бури, полярные сияния, могут быть проблемы с радиосвязью, сбой в работе электросетей, спутников.

Магнитные бури бывают разной мощности и ученые различают их по показателям - от слабых до мощных. Слабые и умеренные - не вызывают серьезного влияния на жизнедеятельность человека, преимущественно плохое самочувствие имеют только те, кто более чувствителен к магнитным колебаниям и изменениям погоды.

А мощные магнитные бури и даже штормы - это возмущения красного уровня, которые могут влиять не только на самочувствие человека, но и на средства связи.

Как магнитная буря влияет на человека

Немало исследований за последние годы доказали, что влияние магнитных бурь на человека существует. В такие дни люди часто жалуются на сонливость, нарушение концентрации, усталость, сонливость, проблемы с давлением и сердечным ритмом.

Одно из исследований показало, что магнитная буря способна влиять на биоэлектрические процессы в организме человека и вызывать нарушения сна, снижение работоспособности, повышение тревожности и раздражительности.

Как позаботиться о здоровье в такие дни

Врачи советуют в такие дни придерживаться общих рекомендаций: полноценно высыпаться, отдыхать, не перегружать себя в физическом и психоэмоциональном плане.

Нужно придерживаться нормального режима дня, сбалансировано питаться, пить достаточно воды, гулять на свежем воздухе и уменьшить использование гаджетов.

От алкоголя, кофе, энергетиков, сигарет и вредной пищи - стоит отказаться. Если самочувствие вызывает беспокойство или присутствуют необычные симптомы - обращаться за помощью к врачу.