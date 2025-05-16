Магнітні бурі у травні: вчені оновили прогноз на найближчі вихідні

Магнітні бурі на вихідних очікуються не дуже сильні, але вони можуть спричинити погіршення самопочуття у деяких людей. Тому варто знати, у які дні геомагнітна активність буде вищою та як захистити свій організм від негативного впливу.
Який прогноз дають вчені по магнітних бурях на найближчі дні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
16 травня, п'ятниця: слабка геомагнітна активність, Кр-3.
17 травня, субота: очікується незначне підвищення геомагнітної активності до Кр-4, що відповідає помірній магнітній бурі, можливі перепади тиску.
18 травня, неділя: прогнозується помірна активність, Кр-4, можливі локальні короткочасні геошторми
19 травня, понеділок: слабка геомагнітна активність, без впливу на самопочуття
Магнітна буря виникає через викиди плазми з поверхні Сонця. Потрапляючи в магнітне поле Землі, ці частинки провокують геомагнітні збурення, що впливають на супутники, радіозв’язок і самопочуття людей.
До ризику входять люди з хронічними захворюваннями, гіпертоніки, метеозалежні, вагітні, діти й літні.
Можливі симптоми:
У дні магнітних бур варто:
Людям з хронічними діагнозами бажано стежити за тиском і загальним станом. У разі погіршення самопочуття - звертатися до лікаря.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: SpaceWeatherLive, NOAA SWPC, NASA Solar Dynamics Observatory