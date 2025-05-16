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Магнітні бурі у травні: вчені оновили прогноз на найближчі вихідні

Прогноз магнітних бур на 16-19 травня 2025 року (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Магнітні бурі на вихідних очікуються не дуже сильні, але вони можуть спричинити погіршення самопочуття у деяких людей. Тому варто знати, у які дні геомагнітна активність буде вищою та як захистити свій організм від негативного впливу.

Який прогноз дають вчені по магнітних бурях на найближчі дні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Прогноз магнітних бур на 16-19 травня

16 травня, п'ятниця: слабка геомагнітна активність, Кр-3.

17 травня, субота: очікується незначне підвищення геомагнітної активності до Кр-4, що відповідає помірній магнітній бурі, можливі перепади тиску.

18 травня, неділя: прогнозується помірна активність, Кр-4, можливі локальні короткочасні геошторми

19 травня, понеділок: слабка геомагнітна активність, без впливу на самопочуття

Що таке магнітна буря

Магнітна буря виникає через викиди плазми з поверхні Сонця. Потрапляючи в магнітне поле Землі, ці частинки провокують геомагнітні збурення, що впливають на супутники, радіозв’язок і самопочуття людей.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

До ризику входять люди з хронічними захворюваннями, гіпертоніки, метеозалежні, вагітні, діти й літні.

Можливі симптоми:

  • головний біль, запаморочення, мігрень
  • скачки артеріального тиску
  • сонливість, безсоння
  • дратівливість, апатія
  • швидка втома, зниження концентрації
  • загострення хронічних станів

Як зменшити вплив на організм

У дні магнітних бур варто:

  • спати не менше 7-9 годин, лягати до 23:00
  • пити багато чистої води
  • обмежити вживання кави, алкоголю, фастфуду
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження
  • більше бувати на свіжому повітрі
  • провітрювати приміщення
  • обмежити використання ґаджетів у вечірній час
  • не допускати стресів та емоційних перепадів

Людям з хронічними діагнозами бажано стежити за тиском і загальним станом. У разі погіршення самопочуття - звертатися до лікаря.

 

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Під час написання матеріалу були використані джерела: SpaceWeatherLive, NOAA SWPC, NASA Solar Dynamics Observatory

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