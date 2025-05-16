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Магнитные бури в мае: ученые обновили прогноз на ближайшие выходные

Прогноз магнитных бурь на 16-19 мая 2025 года (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури на выходных ожидаются не очень сильные, но они могут вызвать ухудшение самочувствия у некоторых людей. Поэтому стоит знать, в какие дни геомагнитная активность будет выше и как защитить свой организм от негативного влияния.

Какой прогноз дают ученые по магнитным бурям на ближайшие дни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Прогноз магнитных бурь на 16-19 мая

16 мая, пятница: слабая геомагнитная активность, Кр-3.

17 мая, суббота: ожидается незначительное повышение геомагнитной активности до Кр-4, что соответствует умеренной магнитной буре, возможны перепады давления.

18 мая, воскресенье: прогнозируется умеренная активность, Кр-4, возможны локальные кратковременные геоштормы

19 мая, понедельник: слабая геомагнитная активность, без влияния на самочувствие

Что такое магнитная буря

Магнитная буря возникает из-за выбросов плазмы с поверхности Солнца. Попадая в магнитное поле Земли, эти частицы провоцируют геомагнитные возмущения, влияющие на спутники, радиосвязь и самочувствие людей.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

В риск входят люди с хроническими заболеваниями, гипертоники, метеозависимые, беременные, дети и пожилые.

Возможные симптомы:

  • головная боль, головокружение, мигрень
  • скачки артериального давления
  • сонливость, бессонница
  • раздражительность, апатия
  • быстрая утомляемость, снижение концентрации
  • обострение хронических состояний

Как уменьшить влияние на организм

В дни магнитных бурь стоит:

  • спать не менее 7-9 часов, ложиться до 23:00
  • пить много чистой воды
  • ограничить употребление кофе, алкоголя, фастфуда
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку
  • больше бывать на свежем воздухе
  • проветривать помещение
  • ограничить использование гаджетов в вечернее время
  • не допускать стрессов и эмоциональных перепадов

Людям с хроническими диагнозами желательно следить за давлением и общим состоянием. В случае ухудшения самочувствия - обращаться к врачу.

 

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При написании материала были использованы источники: SpaceWeatherLive, NOAA SWPC, NASA Solar Dynamics Observatory

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