Магнитные бури в мае: ученые обновили прогноз на ближайшие выходные

Прогноз магнитных бурь на 16-19 мая

16 мая, пятница: слабая геомагнитная активность, Кр-3.

17 мая, суббота: ожидается незначительное повышение геомагнитной активности до Кр-4, что соответствует умеренной магнитной буре, возможны перепады давления.

18 мая, воскресенье: прогнозируется умеренная активность, Кр-4, возможны локальные кратковременные геоштормы

19 мая, понедельник: слабая геомагнитная активность, без влияния на самочувствие

Что такое магнитная буря

Магнитная буря возникает из-за выбросов плазмы с поверхности Солнца. Попадая в магнитное поле Земли, эти частицы провоцируют геомагнитные возмущения, влияющие на спутники, радиосвязь и самочувствие людей.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

В риск входят люди с хроническими заболеваниями, гипертоники, метеозависимые, беременные, дети и пожилые.

Возможные симптомы:

головная боль, головокружение, мигрень

скачки артериального давления

сонливость, бессонница

раздражительность, апатия

быстрая утомляемость, снижение концентрации

обострение хронических состояний

Как уменьшить влияние на организм

В дни магнитных бурь стоит:

спать не менее 7-9 часов, ложиться до 23:00

пить много чистой воды

ограничить употребление кофе, алкоголя, фастфуда

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку

больше бывать на свежем воздухе

проветривать помещение

ограничить использование гаджетов в вечернее время

не допускать стрессов и эмоциональных перепадов

Людям с хроническими диагнозами желательно следить за давлением и общим состоянием. В случае ухудшения самочувствия - обращаться к врачу.