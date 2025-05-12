Магнітні бурі у середині травня: який прогноз дали вчені на найближчий тиждень

У середині травня 2025 року геомагнітна ситуація буде переважно спокійною. Прогноз вчених не обіцяє потужних бур, однак у деякі дні можливі помірні коливання.

Прогноз магнітних бур на 12-17 травня

12 травня (понеділок). Очікується слабка активність, Kp-індекс 3.

13 травня (вівторок). Можлива короткочасна буря рівня G1 (Kp-індекс 5), найбільш активний період - ніч.

14 травня (середа). Помірна активність, Kp-індекс 4.

15 травня (четвер). Слабка активність, Kp-індекс 3.

16 травня (п’ятниця). Незначні коливання, без впливу на самопочуття.

17 травня (субота). Попередні показники - помірна активність, Кр-індекс 4.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря - це реакція земного магнітного поля на потік заряджених частинок із Сонця. Вони впливають на зв'язок, навігацію, супутники й, за деякими спостереженнями, можуть впливати на самопочуття людей.

Як магнітна буря впливає на людину

Багато досліджень підтвердили, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Більш чутливі до таких коливань метеочутливі люди, люди с хронічними захворюваннями, люди похилого віку, вагітні, маленькі діти.

Усі симптоми індивідуальні, однак є прояви, які зустрічаються частіше:

Головний біль

Запаморочення

Мігрень

Нудота

Підвищення або зниження артеріального тиску

Загальна слабкість

Сонливість

Порушення сну

Швидка втома

Порушення концентрації та працездатності

Дратівливість

Апатія

Підвищена емоційність

Агресія

Перепади настрою

Загострення хронічних захворювань

Зниження концентрації та уваги

Як захистити свій організм

У дні магнітних бур варто виконувати загальні рекомендації лікарів - більше відпочивати, знижувати навантаження, як фізичне, так і психоемоційне, дотримуватися нормального розпорядку дня.

Також вам допоможе:

Повноцінний сон (7-9 годин на добу для дорослих) і засинати не пізніше 23:00

Збалансоване харчування з великою кількістю поживних речовин - овочі, фрукти

Вживання достатньої кількості води

Відмова від кави, енергетиків, алкоголю, шкідливої їжі

Уникання стресів, конфліктів, суперечок, надмірних емоцій

Варто більше відпочивати та знизити фізичне та психоемоційне навантаження

Прогулянки на свіжому повітрі та провітрювання приміщень

Скорочення у вечірній час користування гаджетами та екранами

Людям с хронічними захворюваннями варто знизити активність, слідкувати за тиском та станом здоров'я. Якщо самопочуття викликає занепокоєння, необхідно звернутися за допомогою до медиків.