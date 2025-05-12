Магнітні бурі у середині травня: який прогноз дали вчені на найближчий тиждень

Магнітні бурі найближчого тижня будуть помірні й метеозалежні люди зможуть трохи перепочити. За прогнозами вчених, очікується декілька сильних, але коротких сплесків. Потужний геошторм можливий тільки у кінці тижня - 17-18 травня.
Коли очікуються магнітні бурі та що треба знати, щоб захистити свій організм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
У середині травня 2025 року геомагнітна ситуація буде переважно спокійною. Прогноз вчених не обіцяє потужних бур, однак у деякі дні можливі помірні коливання.
12 травня (понеділок). Очікується слабка активність, Kp-індекс 3.
13 травня (вівторок). Можлива короткочасна буря рівня G1 (Kp-індекс 5), найбільш активний період - ніч.
14 травня (середа). Помірна активність, Kp-індекс 4.
15 травня (четвер). Слабка активність, Kp-індекс 3.
16 травня (п’ятниця). Незначні коливання, без впливу на самопочуття.
17 травня (субота). Попередні показники - помірна активність, Кр-індекс 4.
Магнітна буря - це реакція земного магнітного поля на потік заряджених частинок із Сонця. Вони впливають на зв'язок, навігацію, супутники й, за деякими спостереженнями, можуть впливати на самопочуття людей.
Багато досліджень підтвердили, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Більш чутливі до таких коливань метеочутливі люди, люди с хронічними захворюваннями, люди похилого віку, вагітні, маленькі діти.
Усі симптоми індивідуальні, однак є прояви, які зустрічаються частіше:
У дні магнітних бур варто виконувати загальні рекомендації лікарів - більше відпочивати, знижувати навантаження, як фізичне, так і психоемоційне, дотримуватися нормального розпорядку дня.
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Людям с хронічними захворюваннями варто знизити активність, слідкувати за тиском та станом здоров'я. Якщо самопочуття викликає занепокоєння, необхідно звернутися за допомогою до медиків.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: NOAA Space Weather Prediction Center (SWPC), NASA Solar Dynamics Observatory, European Space Agency, NASA Science