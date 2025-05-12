Магнитные бури в середине мая: какой прогноз дали ученые на ближайшую неделю

Магнитные бури ближайшей недели будут умеренные и метеозависимые люди смогут немного передохнуть. По прогнозам ученых, ожидается несколько сильных, но коротких всплесков. Мощный геошторм возможен только в конце недели - 17-18 мая.
Когда ожидаются магнитные бури и что надо знать, чтобы защитить свой организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В середине мая 2025 года геомагнитная ситуация будет преимущественно спокойной. Прогноз ученых не обещает мощных бурь, однако в некоторые дни возможны умеренные колебания.
12 мая (понедельник). Ожидается слабая активность, Kp-индекс 3.
13 мая (вторник). Возможна кратковременная буря уровня G1 (Kp-индекс 5), наиболее активный период - ночь.
14 мая (среда). Умеренная активность, Kp-индекс 4.
15 мая (четверг). Слабая активность, Kp-индекс 3.
16 мая (пятница). Незначительные колебания, без влияния на самочувствие.
17 мая (суббота). Предыдущие показатели - умеренная активность, Кр-индекс 4.
Магнитная буря - это реакция земного магнитного поля на поток заряженных частиц с Солнца. Они влияют на связь, навигацию, спутники и, по некоторым наблюдениям, могут влиять на самочувствие людей.
Многие исследования подтвердили, что магнитные бури могут влиять на самочувствие людей. Более чувствительны к таким колебаниям метеочувствительные люди, люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, беременные, маленькие дети.
Все симптомы индивидуальны, однако есть проявления, которые встречаются чаще:
В дни магнитных бурь стоит выполнять общие рекомендации врачей - больше отдыхать, снижать нагрузку, как физическую, так и психоэмоциональную, придерживаться нормального распорядка дня.
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Людям с хроническими заболеваниями следует снизить активность, следить за давлением и состоянием здоровья. Если самочувствие вызывает беспокойство, необходимо обратиться за помощью к медикам.
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При написании материала были использованы источники: NOAA Space Weather Prediction Center (SWPC), NASA Solar Dynamics Observatory, European Space Agency, NASA Science