Магнитные бури в середине мая: какой прогноз дали ученые на ближайшую неделю

В середине мая 2025 года геомагнитная ситуация будет преимущественно спокойной. Прогноз ученых не обещает мощных бурь, однако в некоторые дни возможны умеренные колебания.

Прогноз магнитных бурь на 12-17 мая

12 мая (понедельник). Ожидается слабая активность, Kp-индекс 3.

13 мая (вторник). Возможна кратковременная буря уровня G1 (Kp-индекс 5), наиболее активный период - ночь.

14 мая (среда). Умеренная активность, Kp-индекс 4.

15 мая (четверг). Слабая активность, Kp-индекс 3.

16 мая (пятница). Незначительные колебания, без влияния на самочувствие.

17 мая (суббота). Предыдущие показатели - умеренная активность, Кр-индекс 4.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря - это реакция земного магнитного поля на поток заряженных частиц с Солнца. Они влияют на связь, навигацию, спутники и, по некоторым наблюдениям, могут влиять на самочувствие людей.

Как магнитная буря влияет на человека

Многие исследования подтвердили, что магнитные бури могут влиять на самочувствие людей. Более чувствительны к таким колебаниям метеочувствительные люди, люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, беременные, маленькие дети.

Все симптомы индивидуальны, однако есть проявления, которые встречаются чаще:

Головная боль

Головокружение

Мигрень

Тошнота

Повышение или снижение артериального давления

Общая слабость

Сонливость

Нарушение сна

Быстрая усталость

Нарушение концентрации и работоспособности

Раздражительность

Апатия

Повышенная эмоциональность

Агрессия

Перепады настроения

Обострение хронических заболеваний

Снижение концентрации и внимания

Как защитить свой организм

В дни магнитных бурь стоит выполнять общие рекомендации врачей - больше отдыхать, снижать нагрузку, как физическую, так и психоэмоциональную, придерживаться нормального распорядка дня.

Также вам поможет:

Полноценный сон (7-9 часов в сутки для взрослых) и засыпать не позднее 23:00

Сбалансированное питание с большим количеством питательных веществ - овощи, фрукты

Употребление достаточного количества воды

Отказ от кофе, энергетиков, алкоголя, вредной пищи

Избегание стрессов, конфликтов, споров, чрезмерных эмоций

Стоит больше отдыхать и снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку

Прогулки на свежем воздухе и проветривание помещений

Сокращение в вечернее время пользования гаджетами и экранами

Людям с хроническими заболеваниями следует снизить активность, следить за давлением и состоянием здоровья. Если самочувствие вызывает беспокойство, необходимо обратиться за помощью к медикам.