Магнітні бурі у квітні: чи буде "штормити" українців у найближчі дні?

Чи загрожують нам магнітні бурі на вихідних? З 12 по 14 квітня Земля може опинитися під впливом підвищеної сонячної активності. Очікується невеликий шторм, який може погіршити самопочуття багатьох людей на планеті.
Коли очікується найближча магнітна буря та якою буде сонячна активність на вихідних, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
12 квітня, субота - Кр-індекс 4, що відповідає магнітній бурі помірного рівня. Можливе незначне погіршення самопочуття, сонливість, втома
13 квітня, неділя - Кр-індекс 5-6, що відповідає рівню магнітної бурі червоного рівня. Погіршення самопочуття, головні болі, роздратування, втома - такі симптоми може відчути багато людей на планеті. Також можливий збій у роботі засобів зв'язку та роботі супутників.
14 квітня, понеділок - Кр-індекс 3-4, а це означає, що геомагнітна активність піде на спад. До обіду можливо погіршення самопочуття, але до вечора все стабілізується.
Магнітна буря - це реакція магнітного поля Землі на сонячні викиди. Вони можуть викликати збої в навігації, зв’язку, а також впливати на самопочуття людей. Залежно від сили, бурі класифікують за шкалою від G1 до G5.
За даними багатьох досліджень, магнітні бурі здатні впливати на життя людей. Найчастіші прояви - це погіршення самопочуття з такими проявами:
У дні магнітних бур треба уважніше ставитися до свого здоров'я та розпорядку дня. Не варто себе перенавантажувати справами, а також фізично та психологічно й емоційно.
При погіршенні самопочуття - звертайтеся до лікаря за допомогою
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Під час написання матеріалу використані джерела: NOAA, NASA, Space Weather Prediction Center