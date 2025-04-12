Магнитные бури в апреле: будет ли "штормить" украинцев в ближайшие дни?

Грозят ли нам магнитные бури на выходных? С 12 по 14 апреля Земля может оказаться под влиянием повышенной солнечной активности. Ожидается небольшой шторм, который может ухудшить самочувствие многих людей на планете.
Когда ожидается ближайшая магнитная буря и какой будет солнечная активность на выходных, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
12 апреля, суббота - Кр-индекс 4, что соответствует магнитной буре умеренного уровня. Возможно незначительное ухудшение самочувствия, сонливость, усталость
13 апреля, воскресенье - Кр-индекс 5-6, что соответствует уровню магнитной бури красного уровня. Ухудшение самочувствия, головные боли, раздражение, усталость - такие симптомы могут почувствовать многие люди на планете. Также возможен сбой в работе средств связи и работе спутников.
14 апреля, понедельник - Кр-индекс 3-4, а это значит, что геомагнитная активность пойдет на спад. К обеду возможно ухудшение самочувствия, но к вечеру все стабилизируется.
Магнитная буря - это реакция магнитного поля Земли на солнечные выбросы. Они могут вызывать сбои в навигации, связи, а также влиять на самочувствие людей. В зависимости от силы, бури классифицируют по шкале от G1 до G5.
По данным многих исследований, магнитные бури способны влиять на жизнь людей. Самые частые проявления - это ухудшение самочувствия с такими проявлениями:
В дни магнитных бурь надо внимательнее относиться к своему здоровью и распорядку дня. Не стоит себя перегружать делами, а также физически и психологически и эмоционально.
При ухудшении самочувствия - обращайтесь к врачу за помощью
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При написании материала использованы источники: NOAA, NASA, Space Weather Prediction Center