Магнітні бурі у квітні: чи буде штормити планету на Великдень

Прогноз магнітних бур

За даними NOAA SWPC, геомагнітна ситуація у дні перед та після Великодня виглядає так:

19 квітня (субота): Індекс Kp 3-4. Активна геомагнітна фаза, проте без бурі. У деяких метеочутливих людей можливі симптоми: втома, головний біль, дратівливість. Варто уникати стресів та перевантажень у підготовці до свята.

20 квітня (неділя, Великдень): Індекс Kp 2-3. Спокійна ситуація. День вважається сприятливим для поїздок, відпочинку на природі, спілкування з близькими.

21 квітня (понеділок): Індекс Kp 5. Геомагнітна активність посилюється, ближче до вечора можливі коливання. У другій половині дня люди можуть відчувати погіршення самопочуття та головні болі.

22 квітня (вівторок): Індекс Kp 5. Початкова фаза магнітної бурі G1. Вплив будуть відчувати багато людей на планеті.

Kp - це міжнародна шкала від 0 до 9, що вказує на інтенсивність збурень у магнітному полі Землі. Значення:

0-3 - спокій

4 - активна фаза

5 і більше - починається буря

На практиці навіть G1 може викликати головний біль, порушення сну, підвищення тиску.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря - це науково зафіксоване явище. Причина - сонячні викиди (корональні маси), які досягають Землі. Вони взаємодіють із магнітосферою планети та викликають електромагнітні коливання.

Ці викиди не завжди влучають по Землі, але у 2025 році Сонце перебуває у піковій фазі активності. Такі фази трапляються кожні 11 років, і зараз ми якраз у середині одного з таких циклів.

Як магнітні бурі впливають на людину

Вплив залежить від індивідуальної реакції організму, але найчастіші скарги у дні магнітних бур:

головний біль, мігрень

підвищення або падіння артеріального тиску

порушення сну

запаморочення, шум у вухах

тривожність, дратівливість

загострення хронічних захворювань

проблеми з серцем

У зоні ризику: літні люди, метеозалежні, ті, хто має проблеми із серцем, судинами або нервовою системою.

Як захистити організм в дні магнітних бур

Не перевантажуйте себе - фізично та емоційно.

Пийте багато води - щоб підтримати кровообіг і тиск.

Уникайте алкоголю та енергетиків - навпаки, пийте чай з м’ятою, ромашкою або імбиром.

Зменште вплив екранів перед сном - електромагнітне випромінювання тільки погіршує ситуацію.

Висипайтесь і гуляйте на повітрі - це найкраща профілактика.

Слідкуйте за ліками - якщо приймаєте серцеві або заспокійливі препарати, не змінюйте дозу без консультації з лікарем.