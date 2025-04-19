Магнитные бури в апреле: будет ли штормить планету на Пасху

Магнитные бури на выходных могут вызвать ухудшение самочувствия и головные боли. Ученые дали прогноз на ближайшие дни и рассказали, в какой день нужно внимательнее отнестись к своему здоровью.
Когда ожидаются магнитные бури и как защитить свой организм от их влияния, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
По данным NOAA SWPC, геомагнитная ситуация в дни перед и после Пасхи выглядит так:
19 апреля (суббота): Индекс Kp 3-4. Активная геомагнитная фаза, однако без бури. У некоторых метеочувствительных людей возможны симптомы: усталость, головная боль, раздражительность. Стоит избегать стрессов и перегрузок в подготовке к празднику.
20 апреля (воскресенье, Пасха): Индекс Kp 2-3. Спокойная ситуация. День считается благоприятным для поездок, отдыха на природе, общения с близкими.
21 апреля (понедельник): Индекс Kp 5. Геомагнитная активность усиливается, ближе к вечеру возможны колебания. Во второй половине дня люди могут испытывать ухудшение самочувствия и головные боли.
22 апреля (вторник): Индекс Kp 5. Начальная фаза магнитной бури G1. Влияние будут чувствовать многие люди на планете.
Kp - это международная шкала от 0 до 9, указывающая на интенсивность возмущений в магнитном поле Земли. Значение:
На практике даже G1 может вызвать головную боль, нарушение сна, повышение давления.
Магнитная буря - это научно зафиксированное явление. Причина - солнечные выбросы (корональные массы), которые достигают Земли. Они взаимодействуют с магнитосферой планеты и вызывают электромагнитные колебания.
Эти выбросы не всегда попадают по Земле, но в 2025 году Солнце находится в пиковой фазе активности. Такие фазы случаются каждые 11 лет, и сейчас мы как раз в середине одного из таких циклов.
Влияние зависит от индивидуальной реакции организма, но самые частые жалобы в дни магнитных бурь:
В зоне риска: пожилые люди, метеозависимые, те, кто имеет проблемы с сердцем, сосудами или нервной системой.
Не перегружайте себя - физически и эмоционально.
Пейте много воды - чтобы поддержать кровообращение и давление.
Избегайте алкоголя и энергетиков - наоборот, пейте чай с мятой, ромашкой или имбирем.
Уменьшите воздействие экранов перед сном - электромагнитное излучение только усугубляет ситуацию.
Высыпайтесь и гуляйте на воздухе - это лучшая профилактика.
Следите за лекарствами - если принимаете сердечные или успокоительные препараты, не меняйте дозу без консультации с врачом.
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При написании материала использованы источники: NOAA, NASA, Space Weather Prediction Center