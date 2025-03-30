Магнітні бурі у квітні 2025: коли чекати найсильніших геоштормів

У квітні 2025 року Землю охоплять магнітні бурі різної інтенсивності. Вчені прогнозують, що кілька днів можуть бути особливо складними для людей.
Коли очікувати геомагнітні збурення, як вони впливають на організм і що радять експерти, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Магнітна буря - це збурення магнітного поля Землі, спричинене сонячною активністю. Викиди сонячної плазми досягають нашої планети та взаємодіють із її магнітосферою, викликаючи коливання, які можуть впливати на роботу електроніки, зв’язку та навіть на самопочуття людей.
Медики відзначають, що під час магнітних бур можуть спостерігатися такі симптоми:
Особливо чутливими до геомагнітних збурень є люди із серцево-судинними захворюваннями, гіпертонією, мігренню та хронічними розладами нервової системи.
Магнітні бурі можуть викликати зміни у вегетативній нервовій системі, що проявляється у вигляді головного болю, перепадів тиску та загальної втоми.
Найважливіше - підтримувати стабільний розпорядок дня, уникати перевтоми та слідкувати за рівнем гідратації організму. Для метеочутливих людей рекомендують легкі фізичні вправи, прогулянки та здоровий сон.
Найбільший вплив очікується у другій половині місяця, коли магнітні бурі можуть викликати відчутне погіршення самопочуття у чутливих людей.
1-2 квітня - магнітна буря червоного рівня (K-index 5). Можливі незначні перепади тиску, втома.
5-6 квітня - помірна магнітна буря (K-index 4). Особливого впливу не очікується, проте чутливі люди можуть відчувати втому.
9-10 квітня - магнітна буря червоного рівня (K-index 5). Можливі порушення сну, головний біль.
12 квітня - сильна магнітна буря (K-index 6). Підвищений ризик головного болю, дратівливості, стрибків тиску. Рекомендується уникати перевантаження.
15-17 квітня - магнітна буря червоного рівня (K-index 5). Варто звернути увагу на якість сну, уникати стресів.
25-26 квітня - сильна магнітна буря (K-index 6). Можливі проблеми із серцево-судинною системою, підвищена стомлюваність. Важливо слідкувати за станом здоров’я.
30 квітня - помірна магнітна буря (K-index 4). Мінімальний вплив на організм, але можливі незначні зміни настрою.
Фахівці дають загальні поради, які допомагають зменшити вплив магнітних бур на організм людини:
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Під час написання матеріалу були використані джерела: NOAA (Національного управління океанічних і атмосферних досліджень), Journal of Space Weather and Space Climate, European Space Agency (ESA), SpaceWeatherLive