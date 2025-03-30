Магнитные бури в апреле 2025: когда ждать самых сильных геоштормов

В апреле 2025 года Землю охватят магнитные бури различной интенсивности. Ученые прогнозируют, что несколько дней могут быть особенно сложными для людей.
Когда ожидать геомагнитные возмущения, как они влияют на организм и что советуют эксперты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Магнитная буря - это возмущение магнитного поля Земли, вызванное солнечной активностью. Выбросы солнечной плазмы достигают нашей планеты и взаимодействуют с ее магнитосферой, вызывая колебания, которые могут влиять на работу электроники, связи и даже на самочувствие людей.
Медики отмечают, что во время магнитных бурь могут наблюдаться следующие симптомы:
Особенно чувствительными к геомагнитным возмущениям являются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, мигренью и хроническими расстройствами нервной системы.
Магнитные бури могут вызвать изменения в вегетативной нервной системе, что проявляется в виде головной боли, перепадов давления и общей усталости.
Самое важное - поддерживать стабильный распорядок дня, избегать переутомления и следить за уровнем гидратации организма. Для метеочувствительных людей рекомендуют легкие физические упражнения, прогулки и здоровый сон.
Наибольшее влияние ожидается во второй половине месяца, когда магнитные бури могут вызвать ощутимое ухудшение самочувствия у чувствительных людей.
1-2 апреля - магнитная буря красного уровня (K-index 5). Возможны незначительные перепады давления, усталость.
5-6 апреля - умеренная магнитная буря (K-index 4). Особого влияния не ожидается, однако чувствительные люди могут чувствовать усталость.
9-10 апреля - магнитная буря красного уровня (K-index 5). Возможны нарушения сна, головная боль.
12 апреля - сильная магнитная буря (K-index 6). Повышенный риск головных болей, раздражительности, скачков давления. Рекомендуется избегать перегрузки.
15-17 апреля - магнитная буря красного уровня (K-index 5). Стоит обратить внимание на качество сна, избегать стрессов.
25-26 апреля - сильная магнитная буря (K-index 6). Возможны проблемы с сердечно-сосудистой системой, повышенная утомляемость. Важно следить за состоянием здоровья.
30 апреля - умеренная магнитная буря (K-index 4). Минимальное влияние на организм, но возможны незначительные изменения настроения.
Специалисты дают общие советы, которые помогают уменьшить влияние магнитных бурь на организм человека:
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При написании материала были использованы источники: NOAA (Национального управления океанических и атмосферных исследований), Journal of Space Weather and Space Climate, European Space Agency (ESA), SpaceWeatherLive