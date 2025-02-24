Магнітні бурі в кінці лютого: коли буде штормити цього тижня, прогноз
Магнітні бурі можуть спричинити значне погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті, впливати на настрій та працездатність, а потужні геошторми викликають збій у роботі засобів зв'язку та електротехніки.
Який прогноз дають вчені по магнітних бурях на найближчий тиждень, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Що таке магнітна буря
На Сонці регулярно виникають спалахи та вибухи, які призводять до викиду у простір великої кількості заряджених частинок. Ці частинки швидко переміщуються у просторі й коли вони досягають магнітосфери Землі, виникає збурення, яке вчені називають магнітними бурями.
Як магнітні бурі впливають на людину
Фізичний стан. Люди можуть відчувати слабкість, головний біль, сильну втому, погіршення загального самопочуття.
Емоційний стан. Сонячна активність може впливати на настрій, викликати дратівливість, підвищену тривожність, депресивні стани.
Сон. Можливі прояви безсоння вночі або сильна сонливість в день, поганий сон, і навіть неприємні сновидіння.
Працездатність. Багато людей помічають, що у дні магнітних бур падає концентрація, працездатність, втома заважає щось робити.
Найчастіші скарги:
- Головний біль
- Мігрень
- Запаморочення
- Туман в голові
- Безсоння
- Слабкість
- Сонливість вдень
- Швидка втомлюваність
- Зниження концентрації та працездатності
- Підвищення тривожності
- Пригніченість
- Дратівливість
- Агресія
- Депресивні стани
- Стрибки тиску
- Проблеми з серцебиттям
Прогноз магнітних бур на тиждень, з 24 по 28 лютого
24-25 лютого. За прогнозами, перші два дні тижня будуть спокійними, можливі невеликі локальні збурення, які відчують тільки люди з метеочутливістю.
26-27 лютого. Вчені прогнозують помірну магнітну бурю з активністю до К-індекс 4. Така буря може мати вплив на людей, але наслідки будуть невеликі.
28 лютого. В останній день зими можливе підвищення рівня геомагнітної ситуації до К-індекс 5. Це буря червоного рівня, яка може викликати погіршення самопочуття.
Варто зазначити, що усі прогнози та попередження фахівців - попередні. Оскільки активність Сонця дуже мінлива і космічна погода змінюється до декількох раз на добу.
Тому варто слідкувати за оновленнями та попередженнями вчених.
Як пережити магнітні бурі
- Лікарі дають загальні рекомендації для усіх на дні магнітних бур, а саме:
- Дотримуватися нормального розпорядку дня
- Повноцінний сон, не менше 7-9 годин на добу
- Нормальне харчування - більше овочів та фруктів, збалансований раціон, виключити солоне, шкідливе, гостре.
- Пити достатньо води протягом доби
- Обов'язково гуляти на свіжому повітрі, провітрювати приміщення
- Знизити фізичну активність
- Не перенавантажувати себе, не сваритися, займатися спокійними справами
- Якщо самопочуття погіршується - звертатися за медичною допомогою.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: NOAA Space Weather Prediction Center, SpaceWeatherLive, EarthSky.
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