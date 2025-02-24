Магнитные бури в конце февраля: когда будет штормить на этой неделе, прогноз

Магнитные бури могут вызвать значительное ухудшение самочувствия у многих людей на планете, влиять на настроение и работоспособность, а мощные геоштормы вызывают сбой в работе средств связи и электротехники.

Какой прогноз дают ученые по магнитным бурям на ближайшую неделю, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярно возникают вспышки и взрывы, которые приводят к выбросу в пространство большого количества заряженных частиц. Эти частицы быстро перемещаются в пространстве и когда они достигают магнитосферы Земли, возникает возмущение, которое ученые называют магнитными бурями.

Как магнитные бури влияют на человека

Физическое состояние. Люди могут чувствовать слабость, головную боль, сильную усталость, ухудшение общего самочувствия.

Эмоциональное состояние. Солнечная активность может влиять на настроение, вызывать раздражительность, повышенную тревожность, депрессивные состояния.

Сон. Возможны проявления бессонницы ночью или сильная сонливость в день, плохой сон, и даже неприятные сновидения.

Работоспособность. Многие люди замечают, что в дни магнитных бурь падает концентрация, работоспособность, усталость мешает что-то делать.

Самые частые жалобы:

Головная боль

Мигрень

Головокружение

Туман в голове

Бессонница

Слабость

Сонливость днем

Быстрая утомляемость

Снижение концентрации и работоспособности

Повышение тревожности

Подавленность

Раздражительность

Агрессия

Депрессивные состояния

Скачки давления

Проблемы с сердцебиением

Прогноз магнитных бурь на неделю, с 24 по 28 февраля

24-25 февраля. По прогнозам, первые два дня недели будут спокойными, возможны небольшие локальные возмущения, которые почувствуют только люди с метеочувствительностью.

26-27 февраля. Ученые прогнозируют умеренную магнитную бурю с активностью до К-индекс 4. Такая буря может иметь влияние на людей, но последствия будут небольшие.

28 февраля. В последний день зимы возможно повышение уровня геомагнитной ситуации до К-индекс 5. Это буря красного уровня, которая может вызвать ухудшение самочувствия.

Стоит отметить, что все прогнозы и предупреждения специалистов - предварительные. Поскольку активность Солнца очень изменчива и космическая погода меняется до нескольких раз в сутки.

Поэтому стоит следить за обновлениями и предупреждениями ученых.

Как пережить магнитные бури