Магнітні бурі в кінці квітня: які дні будуть найскладнішими для багатьох українців

Магнітні бурі в кінці квітня доставлять клопоту багатьом українцям, оскільки очікується підвищення геомагнітної активності до червоного рівня. Можливий також вплив на засоби для зв'язку та електроніку.
Що варто знати про магнітні бурі в кінці квітня та як вберегтися від їхнього впливу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
26 квітня, субота - очікується підвищена активність, буря на рівні G1 (К-індекс 5)
27 квітня, неділя - магнітна буря помірного рівня (К-індекс 4)
28 квітня, понеділок - очікується сильна магнітна буря рівня G2 (К-індекс 6)
29 квітня, вівторок - геомагнітна активність піде на спад, очікується G1 (К-індекс 5)
30 квітня, середа - показники стабілізуються, можливі короткі локальні спалахи, але загальна ситуація буде в нормі
Магнітна буря - це реакція магнітного поля Землі на потужні спалахи на Сонці. Під час бур відбуваються різкі зміни магнітного фону, що може впливати на роботу техніки, зв'язку, навігації - і навіть на людей.
Залежно від потужності магнітної бурі можуть відчуватися помірне або сильне погіршення здоров'я - від головного болю до апатії та депресії.
Найчастіше люди в дні магнітних бур відчувають такі симптоми:
Найбільше вплив магнітних бур відчувають: гіпертоніки, люди з серцево-судинними захворюваннями, з проблемами нервової системи, люди похилого віку, люди з хронічними хворобами та метеозалежні.
Лікарі на такі дні переважно дають загальні рекомендації та радять уважніше ставитися до свого здоров'я і самопочуття - відпочивати, не перенавантажувати себе справами.
Якщо стан здоров'я викликає занепокоєння - звертатися до лікарів за допомогою
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Під час написання матеріалу використані джерела: NOAA, NASA, Space Weather Prediction Center