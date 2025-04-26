Магнітні бурі в кінці квітня: які дні будуть найскладнішими для багатьох українців

Прогноз магнітних бур з 26 по 30 квітня

26 квітня, субота - очікується підвищена активність, буря на рівні G1 (К-індекс 5)

27 квітня, неділя - магнітна буря помірного рівня (К-індекс 4)

28 квітня, понеділок - очікується сильна магнітна буря рівня G2 (К-індекс 6)

29 квітня, вівторок - геомагнітна активність піде на спад, очікується G1 (К-індекс 5)

30 квітня, середа - показники стабілізуються, можливі короткі локальні спалахи, але загальна ситуація буде в нормі

Що таке магнітна буря

Магнітна буря - це реакція магнітного поля Землі на потужні спалахи на Сонці. Під час бур відбуваються різкі зміни магнітного фону, що може впливати на роботу техніки, зв'язку, навігації - і навіть на людей.

Залежно від потужності магнітної бурі можуть відчуватися помірне або сильне погіршення здоров'я - від головного болю до апатії та депресії.

Як магнітна буря впливає на людину

Найчастіше люди в дні магнітних бур відчувають такі симптоми:

Головний біль

Запаморочення

Мігрень

Нудота

Підвищений тиск

Безсоння вночі

Сонливість вдень

Дратівливість

Підвищена втома

Порушення концентрації та працездатності

Апатія

Підвищення тривожності

Депресивні стани

Агресія

Зміни настрою, підвищена емоційність

Загострення хронічних хвороб

Найбільше вплив магнітних бур відчувають: гіпертоніки, люди з серцево-судинними захворюваннями, з проблемами нервової системи, люди похилого віку, люди з хронічними хворобами та метеозалежні.

Як знизити вплив магнітної бурі

Лікарі на такі дні переважно дають загальні рекомендації та радять уважніше ставитися до свого здоров'я і самопочуття - відпочивати, не перенавантажувати себе справами.

Потрібно повноцінно висипатися (не менше 7-9 годин)

Нормально харчуватися, додати в раціон більше поживних речовин (овочі, фрукти)

Пити достатньо води

Знизити кількість кави та напоїв з кофеїном, а від алкоголю, жирної їжі - відмовитися повністю

Уникати стресів, конфліктів, сильних емоцій

Гуляти на свіжому повітрі, провітрювати приміщення

Ввечері займатися спокійними справами та відкласти гаджети

Людям з хронічними хворобами - тримати необхідні ліки під руками

Якщо стан здоров'я викликає занепокоєння - звертатися до лікарів за допомогою