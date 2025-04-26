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Магнітні бурі в кінці квітня: які дні будуть найскладнішими для багатьох українців

Прогноз магнітних бур з 26 по 30 квітня (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Магнітні бурі в кінці квітня доставлять клопоту багатьом українцям, оскільки очікується підвищення геомагнітної активності до червоного рівня. Можливий також вплив на засоби для зв'язку та електроніку.

Що варто знати про магнітні бурі в кінці квітня та як вберегтися від їхнього впливу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Прогноз магнітних бур з 26 по 30 квітня

26 квітня, субота - очікується підвищена активність, буря на рівні G1 (К-індекс 5)

27 квітня, неділя - магнітна буря помірного рівня (К-індекс 4)

28 квітня, понеділок - очікується сильна магнітна буря рівня G2 (К-індекс 6)

29 квітня, вівторок - геомагнітна активність піде на спад, очікується G1 (К-індекс 5)

30 квітня, середа - показники стабілізуються, можливі короткі локальні спалахи, але загальна ситуація буде в нормі

Що таке магнітна буря

Магнітна буря - це реакція магнітного поля Землі на потужні спалахи на Сонці. Під час бур відбуваються різкі зміни магнітного фону, що може впливати на роботу техніки, зв'язку, навігації - і навіть на людей.

Залежно від потужності магнітної бурі можуть відчуватися помірне або сильне погіршення здоров'я - від головного болю до апатії та депресії.

Як магнітна буря впливає на людину

Найчастіше люди в дні магнітних бур відчувають такі симптоми:

  • Головний біль
  • Запаморочення
  • Мігрень
  • Нудота
  • Підвищений тиск
  • Безсоння вночі
  • Сонливість вдень
  • Дратівливість
  • Підвищена втома
  • Порушення концентрації та працездатності
  • Апатія
  • Підвищення тривожності
  • Депресивні стани
  • Агресія
  • Зміни настрою, підвищена емоційність
  • Загострення хронічних хвороб

Найбільше вплив магнітних бур відчувають: гіпертоніки, люди з серцево-судинними захворюваннями, з проблемами нервової системи, люди похилого віку, люди з хронічними хворобами та метеозалежні.

Як знизити вплив магнітної бурі

Лікарі на такі дні переважно дають загальні рекомендації та радять уважніше ставитися до свого здоров'я і самопочуття - відпочивати, не перенавантажувати себе справами.

  • Потрібно повноцінно висипатися (не менше 7-9 годин)
  • Нормально харчуватися, додати в раціон більше поживних речовин (овочі, фрукти)
  • Пити достатньо води
  • Знизити кількість кави та напоїв з кофеїном, а від алкоголю, жирної їжі - відмовитися повністю
  • Уникати стресів, конфліктів, сильних емоцій
  • Гуляти на свіжому повітрі, провітрювати приміщення
  • Ввечері займатися спокійними справами та відкласти гаджети
  • Людям з хронічними хворобами - тримати необхідні ліки під руками

Якщо стан здоров'я викликає занепокоєння - звертатися до лікарів за допомогою

 

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Під час написання матеріалу використані джерела: NOAA, NASA, Space Weather Prediction Center

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