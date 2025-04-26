Магнитные бури в конце апреля: какие дни будут самыми сложными для многих украинцев

Магнитные бури в конце апреля доставят хлопот многим украинцам, поскольку ожидается повышение геомагнитной активности до красного уровня. Возможно также влияние на средства для связи и электронику.
Что стоит знать о магнитных бурях в конце апреля и как уберечься от их влияния, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
26 апреля, суббота - ожидается повышенная активность, буря на уровне G1 (К-индекс 5)
27 апреля, воскресенье - магнитная буря умеренного уровня (К-индекс 4)
28 апреля, понедельник - ожидается сильная магнитная буря уровня G2 (К-индекс 6)
29 апреля, вторник - геомагнитная активность пойдет на спад, ожидается G1 (К-индекс 5)
30 апреля, среда - показатели стабилизируются, возможны короткие локальные вспышки, но общая ситуация будет в норме
Магнитная буря - это реакция магнитного поля Земли на мощные вспышки на Солнце. Во время бурь происходят резкие изменения магнитного фона, что может влиять на работу техники, связи, навигации - и даже на людей.
В зависимости от мощности магнитной бури могут ощущаться умеренное или сильное ухудшение здоровья - от головной боли до апатии и депрессии.
Чаще всего люди в дни магнитных бурь испытывают следующие симптомы:
Наибольшее влияние магнитных бурь испытывают: гипертоники, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с проблемами нервной системы, пожилые люди, люди с хроническими болезнями и метеозависимые.
Врачи на такие дни преимущественно дают общие рекомендации и советуют внимательнее относиться к своему здоровью и самочувствию - отдыхать, не перегружать себя делами.
Если состояние здоровья вызывает беспокойство - обращаться к врачам за помощью
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При написании материала использованы источники: NOAA, NASA, Space Weather Prediction Center