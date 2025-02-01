Землю накриє потужна магнітна буря: у які дати треба бути дуже обережними

Коли буде сильна магнітна буря

За даними космічних метеорологів, у перші дні лютого очікується підвищена магнітна активність:

1 лютого - потужна магнітна буря рівня G2 (К-індекс 5), може впливати не тільки на самопочуття, а й на роботу електронних пристроїв.

2 лютого - потужна магнітна буря рівня G2 (К-індекс 5), може впливати не тільки на самопочуття, а й на роботу електронних пристроїв.

Магнітні бурі виникають внаслідок викидів корональної маси на Сонці, через це у простір попадає велика кількість заряджених частинок, які досягають Землі та взаємодіють з її магнітним полем. Потужні магнітні бурі відчувають багато людей на планеті, а помірні та слабкі - тільки ті, хто більш чутливий до змін погоди.

Варто також зазначити, що усі прогнози науковців попередні, оскільки сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися до декількох разів на добу. Тому рекомендується регулярно перевіряти оновлення та слідкувати за попередженням вчених.

Як впливає магнітна буря на людину

Вчені провели чимало досліджень, які підтвердили вплив магнітних бур на здоров'я людини. Найчастіше виникає загальне погіршення самопочуття, сонливість, підвищена втома та зниження концентрації.

Вплив геомагнітних коливань найчастіше відчувають:

Люди з серцево-судинними захворюваннями (можливі перепади тиску, аритмія).

Ті, хто страждає на мігрень (можливе посилення головного болю).

Люди з підвищеним рівнем стресу (може з'явитися дратівливість, втома).

Особи з порушенням сну (ймовірні труднощі із засинанням та неспокійний сон).

Як мінімізувати вплив геошторму?

Щоб зменшити можливі негативні наслідки, варто дотримуватися простих порад:

Контролюйте режим дня - намагайтеся лягати спати та прокидатися в один і той самий час.

Пийте воду - пийте достатньо чистої води, щоб підтримувати водний баланс.

Обмежте стрес - уникайте перевантажень і намагайтеся більше часу проводити на свіжому повітрі.

Відмовтеся від алкоголю та надмірної кількості кави - вони можуть підсилити головний біль і вплинути на тиск.

Слідкуйте за харчуванням - вживайте легку та збалансовану їжу, уникайте переїдання, страв з великим вмістом солі.