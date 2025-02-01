Землю накроет мощная магнитная буря: в какие даты нужно быть очень осторожными

Чувствительность к магнитным бурям - это не миф, а реальность для многих людей. В первые дни февраля Земля может столкнуться с повышенной геомагнитной активностью. Как эти бури повлияют на самочувствие и что стоит делать, чтобы минимизировать их влияние?
Когда ожидается магнитная буря и что нужно сделать для защиты здоровья, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
По данным космических метеорологов, в первые дни февраля ожидается повышенная магнитная активность:
1 февраля - мощная магнитная буря уровня G2 (К-индекс 5), может влиять не только на самочувствие, но и на работу электронных устройств.
2 февраля - мощная магнитная буря уровня G2 (К-индекс 5), может влиять не только на самочувствие, но и на работу электронных устройств.
Магнитные бури возникают в результате выбросов корональной массы на Солнце, из-за этого в пространство попадает большое количество заряженных частиц, которые достигают Земли и взаимодействуют с ее магнитным полем. Мощные магнитные бури чувствуют многие люди на планете, а умеренные и слабые - только те, кто более чувствителен к изменениям погоды.
Стоит также отметить, что все прогнозы ученых предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться до нескольких раз в сутки. Поэтому рекомендуется регулярно проверять обновления и следить за предупреждением ученых.
Ученые провели немало исследований, которые подтвердили влияние магнитных бурь на здоровье человека. Чаще всего возникает общее ухудшение самочувствия, сонливость, повышенная усталость и снижение концентрации.
Влияние геомагнитных колебаний чаще всего испытывают:
Чтобы уменьшить возможные негативные последствия, следует придерживаться простых советов:
Контролируйте режим дня - старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.
Пейте воду - пейте достаточно чистой воды, чтобы поддерживать водный баланс.
Ограничьте стресс - избегайте перегрузок и старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе.
Откажитесь от алкоголя и чрезмерного количества кофе - они могут усилить головную боль и повлиять на давление.
Следите за питанием - употребляйте легкую и сбалансированную пищу, избегайте переедания, блюд с большим содержанием соли.
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А также давали ранее полный прогноз магнитных бурь на февраль.
При написании материала были использованы источники: Центр прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC), Европейское космическое агентство (ESA), SpaceWeatherLive.