Землю накроет мощная магнитная буря: в какие даты нужно быть очень осторожными

Когда будет сильная магнитная буря

По данным космических метеорологов, в первые дни февраля ожидается повышенная магнитная активность:

1 февраля - мощная магнитная буря уровня G2 (К-индекс 5), может влиять не только на самочувствие, но и на работу электронных устройств.

2 февраля - мощная магнитная буря уровня G2 (К-индекс 5), может влиять не только на самочувствие, но и на работу электронных устройств.

Магнитные бури возникают в результате выбросов корональной массы на Солнце, из-за этого в пространство попадает большое количество заряженных частиц, которые достигают Земли и взаимодействуют с ее магнитным полем. Мощные магнитные бури чувствуют многие люди на планете, а умеренные и слабые - только те, кто более чувствителен к изменениям погоды.

Стоит также отметить, что все прогнозы ученых предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться до нескольких раз в сутки. Поэтому рекомендуется регулярно проверять обновления и следить за предупреждением ученых.

Как влияет магнитная буря на человека

Ученые провели немало исследований, которые подтвердили влияние магнитных бурь на здоровье человека. Чаще всего возникает общее ухудшение самочувствия, сонливость, повышенная усталость и снижение концентрации.

Влияние геомагнитных колебаний чаще всего испытывают:

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями (возможны перепады давления, аритмия).

Те, кто страдает мигренью (возможно усиление головной боли).

Люди с повышенным уровнем стресса (может появиться раздражительность, усталость).

Лица с нарушением сна (вероятны трудности с засыпанием и беспокойный сон).

Как минимизировать влияние геошторма?

Чтобы уменьшить возможные негативные последствия, следует придерживаться простых советов:

Контролируйте режим дня - старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Пейте воду - пейте достаточно чистой воды, чтобы поддерживать водный баланс.

Ограничьте стресс - избегайте перегрузок и старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе.

Откажитесь от алкоголя и чрезмерного количества кофе - они могут усилить головную боль и повлиять на давление.

Следите за питанием - употребляйте легкую и сбалансированную пищу, избегайте переедания, блюд с большим содержанием соли.