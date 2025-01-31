Магнітні бурі: усі несприятливі дати, прогноз на лютий 2025 року

У лютому 2025 року очікується підвищена сонячна активність, яка може спричинити кілька магнітних бур різної інтенсивності. Вчені попереджають про можливий вплив цих явищ на самопочуття людей, особливо тих, хто більш чутливий до змін погоди та геомагнітної обстановки.

Коли очікуються магнітні бурі в лютому 2025 року та як захистити свій організм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Прогноз магнітних бур на лютий 2025 року

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), у лютому 2025 року очікується кілька періодів підвищеної геомагнітної активності.

Згідно з 27-денним прогнозом геомагнітних індексів, найбільш інтенсивні магнітні бурі прогнозуються на такі дати:

2 лютого - сильна магнітна буря, Кр 5

3-5 лютого - помірна магнітна буря, Кр 4

10 лютого - помірна магнітна буря, Кр 4

11 лютого - потужна магнітна буря, Кр5

12 лютого - помірна магнітна буря, Кр 4

13 лютого - сильна магнітна буря Кр 5

14-15 лютого - помірна магнітна буря - Кр 4

20 лютого - потужна буря від слабкої до помірної

27-28 лютого - помірна магнітна буря, Кр 4

Прогнози магнітних бур можуть змінюватися залежно від сонячної активності. Рекомендується регулярно перевіряти оновлення на офіційних сайтах та слідкувати за попередженнями вчених.

Магнітні бурі виникають внаслідок викидів корональної маси на Сонці, які досягають Землі та взаємодіють з її магнітним полем. Багато людей відчувають тільки потужні магнітні бурі, а помірні - найчастіше ті, хто більш чутливий до змін погоди.

Також магнітні бурі з високими показниками потужності можуть спричинити збій у роботі засобів зв'язку - радіо та мобільний зв'язок, GPRS, супутники.

Вплив магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто чутливий до змін геомагнітної обстановки. Серед можливих симптомів:

Головний біль та мігрень

Підвищена втомлюваність

Зниження концентрації та працездатності

Дратівливість та емоційна нестабільність

Порушення сну

Зміни артеріального тиску

Дослідження показують, що під час магнітних бур можуть виникати зміни в артеріальному тиску, ритмі серця та інших показниках, що стосуються серцево-судинної системи.

Рекомендації під час магнітних бур

Щоб мінімізувати негативний вплив магнітних бур на здоров'я, фахівці радять:

Обмежити фізичні та психоемоційні навантаження. У дні підвищеної активності уникайте інтенсивних тренувань та важкої фізичної праці. Не варто також сваритися та з'ясовувати стосунки.

Уникати стресових ситуацій. Практикуйте техніки релаксації, такі як медитація або дихальні вправи.

Дотримуватися здорового режиму сну. Стабільний графік сну допоможе організму легше переносити зміни.

Стежити за харчуванням. Вживайте легку та збалансовану їжу, уникайте переїдання.

Приймати ліки за потреби. Якщо ви страждаєте на хронічні захворювання, слідкуйте за прийомом призначених медикаментів та консультуйтеся з лікарем.

Питний режим. Обов'язково вживайте достатню кількість звичайної води.

Свіже повітря. Намагайтеся щодня гуляти на свіжому повітрі не менше півгодини-години. Також провітрюйте щодня приміщення.