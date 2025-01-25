Магнітні бурі: чи буде "штормити" на вихідних, прогноз

Коли будуть магнітні бурі

За даними фахівців з космічної погоди, 25-26 січня дні очікується підвищена геомагнітна активність.

Основною причиною магнітних бур є сонячні спалахи, які викликають викиди плазми в космос. Коли ці потоки досягають магнітного поля Землі, виникають геомагнітні збурення.

За попередніми прогнозами, на вихідних бурі будуть потужністю G1 (тобто, К-індекс 5). 25 січня очікується підвищення геомагнітної активності ближче до вечора, а 26 січня буря досягне піку в обідній час.

Варто також пам'ятати, що усі прогнози експертів - попередні, оскільки сонячна активність дуже мінлива і геомагнітна ситуація може змінюватися до декількох раз на добу.

Як магнітні бурі впливають на організм

Магнітні бурі впливають не лише на техніку та супутниковий зв’язок, але й на людину. Ось основні прояви, які ви можете відчути:

Головний біль, запаморочення та мігрень. Підвищення геомагнітної активності може викликати спазми судин.

Перепади настрою, дратівливість та депресивні стани. Зміни в магнітному полі впливають на вироблення гормонів, що регулюють емоційний стан.

Безсоння. Багато людей скаржаться на порушення сну у періоди геомагнітних бур.

Загострення хронічних захворювань. Особливо це стосується серцево-судинних недуг, таких як гіпертонія чи аритмія.

А також:

Туман в голові

Сонливість вдень

Слабкість

Швидка втома

Зниження концентрації та працездатності

Пригніченість

Агресія

Нудота

Вчені провели чимало досліджень на тему магнітних бур та їх впливу на людину і частина з них підтверджує такий зв'язок. Дуже багато людей у дні магнітних бур скаржаться на погіршення самопочуття.

Одне з досліджень з'ясувало, що сильні магнітні бурі здатні впливати на біоелектричні процесі в організмі людини та викликати порушення сну, зниження працездатності, підвищення тривожності та дратівливості.

Як пережити магнітні бурі без стресу

Пийте більше води. Залишайтеся зволоженими, щоб покращити кровообіг і зменшити головний біль.

Відмовтеся від кави та алкоголю. Вони можуть посилити відчуття слабкості та погіршити стан судин.

Дотримуйтеся режиму сну. Лягайте спати раніше і відпочивайте не менш 7-9 годин на добу.

Уникайте перевантажень. Дайте собі більше часу на відпочинок та зменшення стресу.

Гуляйте. Намагайтеся дихати свіжим повітрям - допомагають прогулянки у парку, виїзд на природу. Якщо немає такої можливості - провітрюйте приміщення.