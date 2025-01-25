Магнитные бури: будет ли "штормить" на выходных, прогноз

Магнитные бури в ближайшие дни, 25 и 26 января могут существенно повлиять на самочувствие чувствительных людей. Ученые прогнозируют мощный геомагнитный шторм, который повлияет не только на людей, но и на работу электроприборов.
Что известно о магнитных бурях 25 и 26 января и как снизить их влияние на самочувствие, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
По данным специалистов по космической погоде, 25-26 января дни ожидается повышенная геомагнитная активность.
Основной причиной магнитных бурь являются солнечные вспышки, которые вызывают выбросы плазмы в космос. Когда эти потоки достигают магнитного поля Земли, возникают геомагнитные возмущения.
По предварительным прогнозам, на выходных бури будут мощностью G1 (то есть, К-индекс 5). 25 января ожидается повышение геомагнитной активности ближе к вечеру, а 26 января буря достигнет пика в обеденное время.
Стоит также помнить, что все прогнозы экспертов - предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и геомагнитная ситуация может меняться до нескольких раз в сутки.
Магнитные бури влияют не только на технику и спутниковую связь, но и на человека. Вот основные проявления, которые вы можете почувствовать:
Головная боль, головокружение и мигрень. Повышение геомагнитной активности может вызвать спазмы сосудов.
Перепады настроения, раздражительность и депрессивные состояния. Изменения в магнитном поле влияют на выработку гормонов, регулирующих эмоциональное состояние.
Бессонница. Многие люди жалуются на нарушение сна в периоды геомагнитных бурь.
Обострение хронических заболеваний. Особенно это касается сердечно-сосудистых недугов, таких как гипертония или аритмия.
А также:
Ученые провели немало исследований на тему магнитных бурь и их влияния на человека и часть из них подтверждает такую связь. Очень многие люди в дни магнитных бурь жалуются на ухудшение самочувствия.
Одно из исследований выяснило, что сильные магнитные бури способны влиять на биоэлектрические процессы в организме человека и вызывать нарушения сна, снижение работоспособности, повышение тревожности и раздражительности.
Пейте больше воды. Оставайтесь увлажненными, чтобы улучшить кровообращение и уменьшить головную боль.
Откажитесь от кофе и алкоголя. Они могут усилить ощущение слабости и ухудшить состояние сосудов.
Придерживайтесь режима сна. Ложитесь спать пораньше и отдыхайте не менее 7-9 часов в сутки.
Избегайте перегрузок. Дайте себе больше времени на отдых и уменьшение стресса.
Гуляйте на свежем воздухе. Старайтесь дышать свежим воздухом - помогают прогулки в парке, выезд на природу. Если нет такой возможности - проветривайте помещение.
Читайте также о том, какой чай поможет избавиться от головной боли.
А еще посмотрите материал о том, какие заболевания могут вызвать сильную боль во всем теле.
При написании материала использованы источники: NOAA Space Weather Prediction Center, Space Weather Live.