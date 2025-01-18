Магнітні бурі: чи буде "штормити" на вихідних, прогноз

Магнітні бурі можуть впливати на життєдіяльність людини та її самопочуття. Незначні збурення відчувають не всі люди, а от значні геошторми здатні спричинити погіршення самопочуття багатьох людей на планеті. А ще вони впливають на роботу засобів зв'язку - радіо та мобільний зв'язок, супутники, GPRS.
Прогноз магнітних бур на вихідні, 18-19 січня, та як підтримати свій організм у такі дні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Згідно з даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, геомагнітне поле найближчими днями буде спокійним. Можливі невеликі помірні магнітні бурі.
18 січня, субота - помірна магнітна буря, К-індекс 4.
19 січня, неділя - слабка магнітна буря з показниками К-індекс 2-3.
20 січня, понеділок - слабка магнітна буря, К-індекс 3
Помірні магнітні бурі переважно відчувають люди, які мають підвищену чутливість до змін погоди та магнітних коливань. Така буря може викликати незначне погіршення здоров'я: головний біль, втому, дратівливість, сонливість, загострення хронічних захворювань.
Варто пам'ятати, що усі прогнози науковців - попередні й ситуація може змінюватися. Це пов'язано зі швидкою зміною сонячною активності, яка є нестабільною і змінюється до декількох разів на добу.
Тому вчені радять слідкувати за оновленням інформації про геомагнітну активність.
Щоденно на Сонці відбувається активність, яка викликає різноманітні спалахи. Вони призводять до викиду у простір великої частини сонячної енергії, що складається з частинок - протонів та електронів.
Ці частинки мають здатність швидко переміщуватися у просторі та досягати магнітосфери Землі.
Коли вони починають взаємодіяти з магнітним полем нашої планети, виникає збурення, яке призводить до різноманітних ефектів: магнітні бурі, полярні сяйва, проблеми зі зв'язком, збій у роботі електромереж, супутників.
Магнітні бурі бувають різної потужності - від слабких до сильних штормів. Шторми червоного рівня впливають на самопочуття людини та засоби зв'язку.
За останні роки вчені провели чимало досліджень і частина з них підтверджує взаємозв'язок між магнітною бурею та самопочуттям людини. У такі дні частіше скаржаться на сонливість, порушення концентрації та працездатності, втому, проблеми з тиском та сердечним ритмом.
Одне з досліджень показало, що сильні магнітні бурі здатні впливати на біоелектричні процеси в організмі людини та викликати порушення сну, зниження працездатності, підвищення тривожності та дратівливості.
Лікарі радять у дні магнітних бур дотримуватися нормального режиму дня, повноцінно висипатися, пити багато води, відпочивати та зменшити рівень стресу. Бажано не перенавантажувати себе в фізичному та психоемоційному плані.
Допомогти можуть прогулянки на свіжому повітрі, плавання у басейні, спокійні заняття без використання гаджетів.
Також варто відмовитися від великої кількості кави, енергетиків, алкоголю, сигарет та шкідливої їжі. Якщо самопочуття погіршується або викликає занепокоєння - звертатися за допомогою лікарів.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: NOAA, Meteoagent, Космічний прогноз Лабораторії сонячної астрономії NASA.