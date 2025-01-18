Магнітні бурі: чи буде "штормити" на вихідних, прогноз

Коли будуть магнітні бурі

Згідно з даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, геомагнітне поле найближчими днями буде спокійним. Можливі невеликі помірні магнітні бурі.

18 січня, субота - помірна магнітна буря, К-індекс 4.

19 січня, неділя - слабка магнітна буря з показниками К-індекс 2-3.

20 січня, понеділок - слабка магнітна буря, К-індекс 3

Помірні магнітні бурі переважно відчувають люди, які мають підвищену чутливість до змін погоди та магнітних коливань. Така буря може викликати незначне погіршення здоров'я: головний біль, втому, дратівливість, сонливість, загострення хронічних захворювань.

Варто пам'ятати, що усі прогнози науковців - попередні й ситуація може змінюватися. Це пов'язано зі швидкою зміною сонячною активності, яка є нестабільною і змінюється до декількох разів на добу.

Тому вчені радять слідкувати за оновленням інформації про геомагнітну активність.

Що таке магнітна буря

Щоденно на Сонці відбувається активність, яка викликає різноманітні спалахи. Вони призводять до викиду у простір великої частини сонячної енергії, що складається з частинок - протонів та електронів.

Ці частинки мають здатність швидко переміщуватися у просторі та досягати магнітосфери Землі.

Коли вони починають взаємодіяти з магнітним полем нашої планети, виникає збурення, яке призводить до різноманітних ефектів: магнітні бурі, полярні сяйва, проблеми зі зв'язком, збій у роботі електромереж, супутників.

Магнітні бурі бувають різної потужності - від слабких до сильних штормів. Шторми червоного рівня впливають на самопочуття людини та засоби зв'язку.

Вплив магнітної бурі на людину

За останні роки вчені провели чимало досліджень і частина з них підтверджує взаємозв'язок між магнітною бурею та самопочуттям людини. У такі дні частіше скаржаться на сонливість, порушення концентрації та працездатності, втому, проблеми з тиском та сердечним ритмом.

Одне з досліджень показало, що сильні магнітні бурі здатні впливати на біоелектричні процеси в організмі людини та викликати порушення сну, зниження працездатності, підвищення тривожності та дратівливості.

Як підтримати організм в такі дні

Лікарі радять у дні магнітних бур дотримуватися нормального режиму дня, повноцінно висипатися, пити багато води, відпочивати та зменшити рівень стресу. Бажано не перенавантажувати себе в фізичному та психоемоційному плані.

Допомогти можуть прогулянки на свіжому повітрі, плавання у басейні, спокійні заняття без використання гаджетів.

Також варто відмовитися від великої кількості кави, енергетиків, алкоголю, сигарет та шкідливої їжі. Якщо самопочуття погіршується або викликає занепокоєння - звертатися за допомогою лікарів.