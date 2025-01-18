Магнитные бури: будет ли "штормить" на выходных, прогноз

Магнитные бури могут влиять на жизнедеятельность человека и его самочувствие. Незначительные возмущения чувствуют не все люди, а вот значительные геоштормы способны вызвать ухудшение самочувствия многих людей на планете. А еще они влияют на работу средств связи - радио и мобильная связь, спутники, GPRS.
Прогноз магнитных бурь на выходные, 18-19 января, и как поддержать свой организм в такие дни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Согласно данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, геомагнитное поле в ближайшие дни будет спокойным. Возможны небольшие умеренные магнитные бури.
18 января, суббота - умеренная магнитная буря, К-индекс 4.
19 января, воскресенье - слабая магнитная буря с показателями К-индекс 2-3.
20 января, понедельник - слабая магнитная буря, К-индекс 3
Умеренные магнитные бури преимущественно испытывают люди, которые имеют повышенную чувствительность к изменениям погоды и магнитным колебаниям. Такая буря может вызвать незначительное ухудшение здоровья: головную боль, усталость, раздражительность, сонливость, обострение хронических заболеваний.
Стоит помнить, что все прогнозы ученых - предварительные и ситуация может меняться. Это связано с быстрой сменой солнечной активности, которая является нестабильной и меняется до нескольких раз в сутки.
Поэтому ученые советуют следить за обновлением информации о геомагнитной активности.
Ежедневно на Солнце происходит активность, которая вызывает различные вспышки. Они приводят к выбросу в пространство большой части солнечной энергии, состоящей из частиц - протонов и электронов.
Эти частицы обладают способностью быстро перемещаться в пространстве и достигать магнитосферы Земли.
Когда они начинают взаимодействовать с магнитным полем нашей планеты, возникает возмущение, которое приводит к различным эффектам: магнитные бури, полярные сияния, проблемы со связью, сбой в работе электросетей, спутников.
Магнитные бури бывают разной мощности - от слабых до сильных штормов. Штормы красного уровня влияют на самочувствие человека и средства связи.
За последние годы ученые провели немало исследований и часть из них подтверждает взаимосвязь между магнитной бурей и самочувствием человека. В такие дни чаще жалуются на сонливость, нарушение концентрации и работоспособности, усталость, проблемы с давлением и сердечным ритмом.
Одно из исследований показало, что сильные магнитные бури способны влиять на биоэлектрические процессы в организме человека и вызывать нарушения сна, снижение работоспособности, повышение тревожности и раздражительности.
Врачи советуют в дни магнитных бурь придерживаться нормального режима дня, полноценно высыпаться, пить много воды, отдыхать и уменьшить уровень стресса. Желательно не перегружать себя в физическом и психоэмоциональном плане.
Помочь могут прогулки на свежем воздухе, плавание в бассейне, спокойные занятия без использования гаджетов.
Также стоит отказаться от большого количества кофе, энергетиков, алкоголя, сигарет и вредной пищи. Если самочувствие ухудшается или вызывает беспокойство - обращаться за помощью врачей.
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При написании материала были использованы источники: NOAA, Meteoagent, Космический прогноз Лаборатории солнечной астрономии NASA.