Насуваються магнітні бурі: коли чекати найсильніших ударів і як захистити здоров'я

Магнітні бурі можуть серйозно вплинути на самопочуття та загальний емоційний стан. Хоча повністю уникнути впливу космічної погоди неможливо, існують перевірені способи, як підготувати свій організм до цього "удару" та мінімізувати неприємні симптоми.
Який прогноз по магнітних бурях дають вчені на найближчі дні і як захистити свій організм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA) та інших метеорологічних ресурсів, ситуація з геомагнітною активністю на ці вихідні виглядає наступним чином:
7 червня (субота). Сильна магнітна буря. Цей день, за більшістю прогнозів, відзначиться значною геомагнітною активністю, яка може досягати К-індекс 4-5. Деякі джерела навіть прогнозують "червоний рівень" або 5 балів. Це означає виражений вплив на самопочуття людей.
8 червня (неділя). Магнітна буря середнього рівня. Геомагнітна активність дещо знизиться порівняно з попереднім днем, але все ще буде відчутною (К-індекс 3-4). Хоча деякі джерела також вказують на помірний рівень.
9 червня (понеділок). Майже спокійно. Магнітосфера Землі має стабілізуватися. Прогнозується помірний рівень активності (К-індекс 2-3), що означає значне покращення самопочуття для більшості людей.
Важливо: прогноз космічної погоди може змінюватися, оскільки дослідники оновлюють дані кожні кілька годин залежно від реальної сонячної активності. Тому варто стежити за актуальною інформацією на перевірених ресурсах.
Магнітні бурі - це тимчасові збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці та викидами корональної маси. Ці потоки заряджених частинок взаємодіють з нашою атмосферою, що може впливати на людей, особливо на тих, хто чутливий до змін погоди (метеозалежних). Сильні магнітні бурі здатні не тільки погіршити самопочуття багатьох людей на планеті, а й викликати збій у роботі засобів радіозв'язку та супутників.
Найбільш вразливі до впливу магнітних бур:
Найбільш поширені симптоми, які можуть виникати під час магнітних бур:
Серцево-судинна система: зміни артеріального тиску (як підвищення, так і зниження), прискорене або уповільнене серцебиття, біль у грудях, відчуття "завмирання" серця. Особливо це стосується людей із хронічними захворюваннями серця та судин.
Нервова система: головний біль, мігрені, запаморочення, підвищена дратівливість, тривожність, апатія, погіршення настрою, порушення сну (безсоння або, навпаки, надмірна сонливість). Може спостерігатися зниження концентрації уваги.
Загальне самопочуття: відчуття втоми, зниження працездатності, загальна слабкість, ломота в суглобах, а також можливе загострення хронічних захворювань.
Психоемоційний стан: депресивні настрої, емоційна нестабільність, іноді необґрунтована агресія або плаксивість.
Повністю уникнути впливу магнітних бур неможливо, але є дієві способи полегшити стан та мінімізувати негативні наслідки:
Дотримуйтесь режиму дня та сну:
Збалансоване харчування та водний баланс:
Фізична активність та свіже повітря:
Емоційна стабільність:
Медикаменти та консультація лікаря:
Дотримуючись цих простих порад, ви зможете значно зменшити вплив магнітних бур на свій організм та зберегти гарне самопочуття навіть у дні підвищеної геомагнітної активності.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: SpaceWeatherLive, NOAA SWPC, NASA Solar Dynamics Observatory