Надвигаются магнитные бури: когда ждать сильнейших ударов и как защитить здоровье

Магнитные бури могут серьезно повлиять на самочувствие и общее эмоциональное состояние. Хотя полностью избежать влияния космической погоды невозможно, существуют проверенные способы, как подготовить свой организм к этому "удару" и минимизировать неприятные симптомы.
Какой прогноз по магнитным бурям дают ученые на ближайшие дни и как защитить свой организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и других метеорологических ресурсов, ситуация с геомагнитной активностью на эти выходные выглядит следующим образом:
7 июня (суббота). Сильная магнитная буря. Этот день, по большинству прогнозов, отметится значительной геомагнитной активностью, которая может достигать К-индекс 4-5. Некоторые источники даже прогнозируют "красный уровень" или 5 баллов. Это означает выраженное влияние на самочувствие людей.
8 июня (воскресенье). Магнитная буря среднего уровня. Геомагнитная активность несколько снизится по сравнению с предыдущим днем, но все еще будет ощутимой (К-индекс 3-4). Хотя некоторые источники также указывают на умеренный уровень.
9 июня (понедельник). Почти спокойно. Магнитосфера Земли должна стабилизироваться. Прогнозируется умеренный уровень активности(К-индекс 2-3), что означает значительное улучшение самочувствия для большинства людей.
Важно: прогноз космической погоды может меняться, поскольку исследователи обновляют данные каждые несколько часов в зависимости от реальной солнечной активности. Поэтому стоит следить за актуальной информацией на проверенных ресурсах.
Магнитные бури - это временные возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце и выбросами корональной массы. Эти потоки заряженных частиц взаимодействуют с нашей атмосферой, что может влиять на людей, особенно на тех, кто чувствителен к изменениям погоды (метеозависимых). Сильные магнитные бури способны не только ухудшить самочувствие многих людей на планете, но и вызвать сбой в работе средств радиосвязи и спутников.
Наиболее уязвимы к воздействию магнитных бурь:
Наиболее распространенные симптомы, которые могут возникать во время магнитных бурь:
Сердечно-сосудистая система: изменения артериального давления (как повышение, так и снижение), учащенное или замедленное сердцебиение, боль в груди, ощущение "замирания" сердца. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями сердца и сосудов.
Нервная система: головная боль, мигрени, головокружение, повышенная раздражительность, тревожность, апатия, ухудшение настроения, нарушение сна (бессонница или, наоборот, чрезмерная сонливость). Может наблюдаться снижение концентрации внимания.
Общее самочувствие: чувство усталости, снижение работоспособности, общая слабость, ломота в суставах, а также возможно обострение хронических заболеваний.
Психоэмоциональное состояние: депрессивные настроения, эмоциональная нестабильность, иногда необоснованная агрессия или плаксивость.
Полностью избежать влияния магнитных бурь невозможно, но есть действенные способы облегчить состояние и минимизировать негативные последствия:
Соблюдайте режим дня и сна:
Сбалансированное питание и водный баланс:
Физическая активность и свежий воздух:
Эмоциональная стабильность:
Медикаменты и консультация врача:
Следуя этим простым советам, вы сможете значительно уменьшить влияние магнитных бурь на свой организм и сохранить хорошее самочувствие даже в дни повышенной геомагнитной активности.
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При написании материала были использованы источники: SpaceWeatherLive, NOAA SWPC, NASA Solar Dynamics Observatory