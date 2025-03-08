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Магнітні бурі в березні: чи буде українців "штормити" на вихідних

Чи будуть магнітні бурі "штормити" Україну 8 та 9 березня (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Магнітні бурі можуть спричинити погіршення самопочуття та головні болі у багатьох людей на планеті. А ще сильні магнітні бурі впливають на роботу певної техніки - радіозв'язок, супутники, мобільний зв'язок, GPRS.

Чи буде штормити в Україні на вихідних, 8 та 9 березня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що таке магнітна буря

Сонце дуже активне щодня і на ньому часто виникають спалахи та вибухи. Під час них в простір викидається багато заряджених частинок. Ці частинки мають здатність вільно та швидко пересуватися у різних напрямках, у тому числі й в сторону Землі.

Коли вони досягають магнітосфери нашої планети, виникає збурення, яке вчені називають магнітними або сонячними бурями. Усі бурі розрізняють за їх потужністю - від слабких та малопомітних до сильних бур, і навіть геоштормів.

Як магнітні бурі впливають на людину

Науково доведено багатьма дослідженнями, що магнітні бурі здатні впливати на здоров'я людини. Чим сильніша буря - тим неприємніші наслідки. Вони можуть спричинити, як легке погіршення самопочуття, так і більш серйозні проблеми.

Найчастіші скарги:

  • Головні болі
  • Мігрень
  • Нудота
  • Слабкість
  • Сонливість вдень, безсоння вночі
  • Підвищення тривожності
  • Депресивні стани
  • Перепади настрою
  • Роздратування та агресія
  • Проблеми з тиском
  • Проблеми з серцево-судинною системою
  • Загострення хронічних хвороб

Коли очікуються магнітні бурі

За даними провідних наукових сайтів  NOAA Space Weather Prediction Center, NASA та SpaceWeatherLive – прогноз на вихідні 8-9 березня свідчить про помірну активність магнітних бур із K-індексом близько 5.

8 березня - сильна магнітна буря червоного рівня, К-індекс 4-5

9 березня - можливе посилення магнітної бурі до показників К-індекс 5-6

Варто зазначити, що усі прогнози науковців попередні, оскільки сонячна активність дуже мінлива і дані можуть змінюватися навіть до декількох раз на добу. Тому варто слідкувати з офіційною інформацію та попередженнями науковців.

Як захистити організм під час магнітних бур

  • Не обмежуйте себе у відпочинку - уникайте перенавантажень, дотримуйтеся нормального графіка сну, відпочинку та роботи.
  • Зменшуйте стреси та психоемоційне навантаження - не сваріться, не з'ясовуйте стосунки, обмежте читання новин
  • Практикуйте техніки релаксації - медитації, дихальні вправи, послухайте розслаблюючу музику, подивіться гарний фільм або почитайте книжку, прийміть ванну
  • Обов'язково погуляйте на свіжому повітрі та провітрюйте щодня приміщення
  • Стежте за своїм харчуванням - вживайте легку та збалансовану їжу, уникайте переїдання, обмежте алкоголь, шкідливу їжу, надмірну кількість кофеїну
  • Щоденно пийте достатньо води
  • Приймайте ліки за потребою або за призначенням лікаря

Якщо стан здоров'я погіршується - зверніться за допомогою до лікарів

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Під час написання матеріалу були використані джерела: Центр прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC), Європейське космічне агентство (ESA), SpaceWeatherLive.

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