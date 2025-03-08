Магнитные бури в марте: будет ли украинцев "штормить" на выходных

Магнитные бури могут вызвать ухудшение самочувствия и головные боли у многих людей на планете. А еще сильные магнитные бури влияют на работу определенной техники - радиосвязь, спутники, мобильная связь, GPRS.
Будет ли штормить в Украине на выходных, 8 и 9 марта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Солнце очень активное ежедневно и на нем часто возникают вспышки и взрывы. Во время них в пространство выбрасывается много заряженных частиц. Эти частицы обладают способностью свободно и быстро передвигаться в разных направлениях, в том числе и в сторону Земли.
Когда они достигают магнитосферы нашей планеты, возникает возмущение, которое ученые называют магнитными или солнечными бурями. Все бури различают по их мощности - от слабых и малозаметных до сильных бурь, и даже геоштормов.
Научно доказано многими исследованиями, что магнитные бури способны влиять на здоровье человека. Чем сильнее буря - тем неприятнее последствия. Они могут вызвать, как легкое ухудшение самочувствия, так и более серьезные проблемы.
Самые частые жалобы:
По данным ведущих научных сайтов NOAA Space Weather Prediction Center, NASA и SpaceWeatherLive - прогноз на выходные 8-9 марта свидетельствует об умеренной активности магнитных бурь с K-индексом около 5.
8 марта - сильная магнитная буря красного уровня, К-индекс 4-5
9 марта - возможно усиление магнитной бури до показателей К-индекс 5-6
Стоит отметить, что все прогнозы ученых предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и данные могут меняться даже до нескольких раз в сутки. Поэтому стоит следить с официальной информацией и предупреждениями ученых.
Если состояние здоровья ухудшается - обратитесь за помощью к врачам
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При написании материала были использованы источники: Центр прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC), Европейское космическое агентство (ESA), SpaceWeatherLive.