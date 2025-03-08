Магнітні бурі в березні: чи буде українців "штормити" на вихідних
Магнітні бурі можуть спричинити погіршення самопочуття та головні болі у багатьох людей на планеті. А ще сильні магнітні бурі впливають на роботу певної техніки - радіозв'язок, супутники, мобільний зв'язок, GPRS.
Чи буде штормити в Україні на вихідних, 8 та 9 березня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Що таке магнітна буря
Сонце дуже активне щодня і на ньому часто виникають спалахи та вибухи. Під час них в простір викидається багато заряджених частинок. Ці частинки мають здатність вільно та швидко пересуватися у різних напрямках, у тому числі й в сторону Землі.
Коли вони досягають магнітосфери нашої планети, виникає збурення, яке вчені називають магнітними або сонячними бурями. Усі бурі розрізняють за їх потужністю - від слабких та малопомітних до сильних бур, і навіть геоштормів.
Як магнітні бурі впливають на людину
Науково доведено багатьма дослідженнями, що магнітні бурі здатні впливати на здоров'я людини. Чим сильніша буря - тим неприємніші наслідки. Вони можуть спричинити, як легке погіршення самопочуття, так і більш серйозні проблеми.
Найчастіші скарги:
- Головні болі
- Мігрень
- Нудота
- Слабкість
- Сонливість вдень, безсоння вночі
- Підвищення тривожності
- Депресивні стани
- Перепади настрою
- Роздратування та агресія
- Проблеми з тиском
- Проблеми з серцево-судинною системою
- Загострення хронічних хвороб
Коли очікуються магнітні бурі
За даними провідних наукових сайтів NOAA Space Weather Prediction Center, NASA та SpaceWeatherLive – прогноз на вихідні 8-9 березня свідчить про помірну активність магнітних бур із K-індексом близько 5.
8 березня - сильна магнітна буря червоного рівня, К-індекс 4-5
9 березня - можливе посилення магнітної бурі до показників К-індекс 5-6
Варто зазначити, що усі прогнози науковців попередні, оскільки сонячна активність дуже мінлива і дані можуть змінюватися навіть до декількох раз на добу. Тому варто слідкувати з офіційною інформацію та попередженнями науковців.
Як захистити організм під час магнітних бур
- Не обмежуйте себе у відпочинку - уникайте перенавантажень, дотримуйтеся нормального графіка сну, відпочинку та роботи.
- Зменшуйте стреси та психоемоційне навантаження - не сваріться, не з'ясовуйте стосунки, обмежте читання новин
- Практикуйте техніки релаксації - медитації, дихальні вправи, послухайте розслаблюючу музику, подивіться гарний фільм або почитайте книжку, прийміть ванну
- Обов'язково погуляйте на свіжому повітрі та провітрюйте щодня приміщення
- Стежте за своїм харчуванням - вживайте легку та збалансовану їжу, уникайте переїдання, обмежте алкоголь, шкідливу їжу, надмірну кількість кофеїну
- Щоденно пийте достатньо води
- Приймайте ліки за потребою або за призначенням лікаря
Якщо стан здоров'я погіршується - зверніться за допомогою до лікарів
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Під час написання матеріалу були використані джерела: Центр прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC), Європейське космічне агентство (ESA), SpaceWeatherLive.
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