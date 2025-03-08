Магнитные бури в марте: будет ли украинцев "штормить" на выходных
Магнитные бури могут вызвать ухудшение самочувствия и головные боли у многих людей на планете. А еще сильные магнитные бури влияют на работу определенной техники - радиосвязь, спутники, мобильная связь, GPRS.
Будет ли штормить в Украине на выходных, 8 и 9 марта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Что такое магнитная буря
Солнце очень активное ежедневно и на нем часто возникают вспышки и взрывы. Во время них в пространство выбрасывается много заряженных частиц. Эти частицы обладают способностью свободно и быстро передвигаться в разных направлениях, в том числе и в сторону Земли.
Когда они достигают магнитосферы нашей планеты, возникает возмущение, которое ученые называют магнитными или солнечными бурями. Все бури различают по их мощности - от слабых и малозаметных до сильных бурь, и даже геоштормов.
Как магнитные бури влияют на человека
Научно доказано многими исследованиями, что магнитные бури способны влиять на здоровье человека. Чем сильнее буря - тем неприятнее последствия. Они могут вызвать, как легкое ухудшение самочувствия, так и более серьезные проблемы.
Самые частые жалобы:
- Головные боли
- Мигрень
- Тошнота
- Слабость
- Сонливость днем, бессонница ночью
- Повышение тревожности
- Депрессивные состояния
- Перепады настроения
- Раздражение и агрессия
- Проблемы с давлением
- Проблемы с сердечно-сосудистой системой
- Обострение хронических болезней
Когда ожидаются магнитные бури
По данным ведущих научных сайтов NOAA Space Weather Prediction Center, NASA и SpaceWeatherLive - прогноз на выходные 8-9 марта свидетельствует об умеренной активности магнитных бурь с K-индексом около 5.
8 марта - сильная магнитная буря красного уровня, К-индекс 4-5
9 марта - возможно усиление магнитной бури до показателей К-индекс 5-6
Стоит отметить, что все прогнозы ученых предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и данные могут меняться даже до нескольких раз в сутки. Поэтому стоит следить с официальной информацией и предупреждениями ученых.
Как защитить организм во время магнитных бурь
- Не ограничивайте себя в отдыхе - избегайте перегрузок, придерживайтесь нормального графика сна, отдыха и работы.
- Уменьшайте стрессы и психоэмоциональную нагрузку - не ссорьтесь, не выясняйте отношения, ограничьте чтение новостей
- Практикуйте техники релаксации - медитации, дыхательные упражнения, послушайте расслабляющую музыку, посмотрите хороший фильм или почитайте книгу, примите ванну
- Обязательно погуляйте на свежем воздухе и проветривайте ежедневно помещение
- Следите за своим питанием - употребляйте легкую и сбалансированную пищу, избегайте переедания, ограничьте алкоголь, вредную пищу, чрезмерное количество кофеина
- Ежедневно пейте достаточно воды
- Принимайте лекарства по необходимости или по назначению врача
Если состояние здоровья ухудшается - обратитесь за помощью к врачам
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При написании материала были использованы источники: Центр прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC), Европейское космическое агентство (ESA), SpaceWeatherLive.
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