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Магнитные бури в марте: будет ли украинцев "штормить" на выходных

Суббота 08 марта 2025 07:00
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Магнитные бури в марте: будет ли украинцев "штормить" на выходных Будут ли магнитные бури "штормить" Украину 8 и 9 марта (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури могут вызвать ухудшение самочувствия и головные боли у многих людей на планете. А еще сильные магнитные бури влияют на работу определенной техники - радиосвязь, спутники, мобильная связь, GPRS.

Будет ли штормить в Украине на выходных, 8 и 9 марта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что такое магнитная буря

Солнце очень активное ежедневно и на нем часто возникают вспышки и взрывы. Во время них в пространство выбрасывается много заряженных частиц. Эти частицы обладают способностью свободно и быстро передвигаться в разных направлениях, в том числе и в сторону Земли.

Когда они достигают магнитосферы нашей планеты, возникает возмущение, которое ученые называют магнитными или солнечными бурями. Все бури различают по их мощности - от слабых и малозаметных до сильных бурь, и даже геоштормов.

Как магнитные бури влияют на человека

Научно доказано многими исследованиями, что магнитные бури способны влиять на здоровье человека. Чем сильнее буря - тем неприятнее последствия. Они могут вызвать, как легкое ухудшение самочувствия, так и более серьезные проблемы.

Самые частые жалобы:

  • Головные боли
  • Мигрень
  • Тошнота
  • Слабость
  • Сонливость днем, бессонница ночью
  • Повышение тревожности
  • Депрессивные состояния
  • Перепады настроения
  • Раздражение и агрессия
  • Проблемы с давлением
  • Проблемы с сердечно-сосудистой системой
  • Обострение хронических болезней

Когда ожидаются магнитные бури

По данным ведущих научных сайтов NOAA Space Weather Prediction Center, NASA и SpaceWeatherLive - прогноз на выходные 8-9 марта свидетельствует об умеренной активности магнитных бурь с K-индексом около 5.

8 марта - сильная магнитная буря красного уровня, К-индекс 4-5

9 марта - возможно усиление магнитной бури до показателей К-индекс 5-6

Стоит отметить, что все прогнозы ученых предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и данные могут меняться даже до нескольких раз в сутки. Поэтому стоит следить с официальной информацией и предупреждениями ученых.

Как защитить организм во время магнитных бурь

  • Не ограничивайте себя в отдыхе - избегайте перегрузок, придерживайтесь нормального графика сна, отдыха и работы.
  • Уменьшайте стрессы и психоэмоциональную нагрузку - не ссорьтесь, не выясняйте отношения, ограничьте чтение новостей
  • Практикуйте техники релаксации - медитации, дыхательные упражнения, послушайте расслабляющую музыку, посмотрите хороший фильм или почитайте книгу, примите ванну
  • Обязательно погуляйте на свежем воздухе и проветривайте ежедневно помещение
  • Следите за своим питанием - употребляйте легкую и сбалансированную пищу, избегайте переедания, ограничьте алкоголь, вредную пищу, чрезмерное количество кофеина
  • Ежедневно пейте достаточно воды
  • Принимайте лекарства по необходимости или по назначению врача

Если состояние здоровья ухудшается - обратитесь за помощью к врачам

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При написании материала были использованы источники: Центр прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC), Европейское космическое агентство (ESA), SpaceWeatherLive.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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