Магнитные бури в марте: будет ли украинцев "штормить" на выходных

Магнитные бури могут вызвать ухудшение самочувствия и головные боли у многих людей на планете. А еще сильные магнитные бури влияют на работу определенной техники - радиосвязь, спутники, мобильная связь, GPRS.

Будет ли штормить в Украине на выходных, 8 и 9 марта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что такое магнитная буря

Солнце очень активное ежедневно и на нем часто возникают вспышки и взрывы. Во время них в пространство выбрасывается много заряженных частиц. Эти частицы обладают способностью свободно и быстро передвигаться в разных направлениях, в том числе и в сторону Земли.

Когда они достигают магнитосферы нашей планеты, возникает возмущение, которое ученые называют магнитными или солнечными бурями. Все бури различают по их мощности - от слабых и малозаметных до сильных бурь, и даже геоштормов.

Как магнитные бури влияют на человека

Научно доказано многими исследованиями, что магнитные бури способны влиять на здоровье человека. Чем сильнее буря - тем неприятнее последствия. Они могут вызвать, как легкое ухудшение самочувствия, так и более серьезные проблемы.

Самые частые жалобы:

Головные боли

Мигрень

Тошнота

Слабость

Сонливость днем, бессонница ночью

Повышение тревожности

Депрессивные состояния

Перепады настроения

Раздражение и агрессия

Проблемы с давлением

Проблемы с сердечно-сосудистой системой

Обострение хронических болезней

Когда ожидаются магнитные бури

По данным ведущих научных сайтов NOAA Space Weather Prediction Center, NASA и SpaceWeatherLive - прогноз на выходные 8-9 марта свидетельствует об умеренной активности магнитных бурь с K-индексом около 5.

8 марта - сильная магнитная буря красного уровня, К-индекс 4-5

9 марта - возможно усиление магнитной бури до показателей К-индекс 5-6

Стоит отметить, что все прогнозы ученых предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и данные могут меняться даже до нескольких раз в сутки. Поэтому стоит следить с официальной информацией и предупреждениями ученых.

Как защитить организм во время магнитных бурь

Не ограничивайте себя в отдыхе - избегайте перегрузок, придерживайтесь нормального графика сна, отдыха и работы.

Уменьшайте стрессы и психоэмоциональную нагрузку - не ссорьтесь, не выясняйте отношения, ограничьте чтение новостей

Практикуйте техники релаксации - медитации, дыхательные упражнения, послушайте расслабляющую музыку, посмотрите хороший фильм или почитайте книгу, примите ванну

Обязательно погуляйте на свежем воздухе и проветривайте ежедневно помещение

Следите за своим питанием - употребляйте легкую и сбалансированную пищу, избегайте переедания, ограничьте алкоголь, вредную пищу, чрезмерное количество кофеина

Ежедневно пейте достаточно воды

Принимайте лекарства по необходимости или по назначению врача

Если состояние здоровья ухудшается - обратитесь за помощью к врачам

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