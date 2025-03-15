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Сильна магнітна буря накриє Україну: дата шторму і як знизити вплив

Чи будуть магнітні бурі "штормити" Україну 15 та 16 березня (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Магнітні бурі можуть викликати неприємні відчуття у багатьох людей на планеті цими вихідними. За прогнозами вчених, після важкого геомагнітного тижня прийде полегшення, однак геомагнітна ситуація все одно буде нестабільною.

Коли варто очікувати магнітні бурі в середині березня та як захистити свій організм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що таке магнітна буря

Щоденно на Сонці стаються різноманітні вибухи та спалахи, через які у простір виходить велика кількість заряджених частинок. Вони вільно рухаються у різних напрямках, зокрема і в сторону Землі.

Коли ці частинки досягають магнітосфери нашої планети, виникає збурення, яке вчені називають магнітними бурями. Бурі бувають різної інтенсивності - слабкі, помірні, потужні та навіть геошторми.

Як показують дослідження, магнітні бурі здатні впливати на життєдіяльність людини. Багато людей у дні магнітних бур відчувають погіршення самопочуття, пригнічений настрій, слабкість, головні болі. Також магнітні бурі можуть викликати збій у роботі джерел зв'язку - супутники, радіо та мобільний зв'язок, GPRS.

Які проблеми зі здоров'ям викликають магнітні бурі

Помірні та слабкі бурі викликають погіршення самопочуття тільки у метеочутливих людей, а от бурі червоного рівня можуть спричинити у багатьох людей наступні симптоми:

  • Головний біль
  • Запаморочення
  • Мігрень
  • Стрибки тиску
  • Порушення серцевого ритму
  • Нудота
  • Сонливість вдень
  • Безсоння вночі
  • Слабкість
  • Швидка втома
  • Зниження концентрації
  • Падіння працездатності
  • Пригнічений настрій
  • Депресивний стан
  • Дратівливість
  • Агресія
  • Підвищення тривожності
  • Загострення хронічних захворювань

Прогноз магнітних бур на 15-16 березня

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), у період з 15 по 16 березня 2025 року очікується підвищена геомагнітна активність. Прогнозовані значення Kp-індексу, що відображають рівень геомагнітних збурень, становитимуть:

15 березня 2025 року: Kp-індекс досягне значення 5, що відповідає сильній геомагнітній бурі (рівень G1).

16 березня 2025 року: Kp-індекс прогнозується на рівні 6, що вказує на сильнішу геомагнітну бурю (рівень G2).

Такі рівні геомагнітної активності можуть впливати на роботу енергетичних систем, космічних апаратів та радіозв'язку, а також - погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті.

Як знизити вплив магнітних бур

Медики дають загальні рекомендації на дні магнітних бур і в першу чергу радять більше відпочивати та дотримуватися нормального розпорядку дня.

Що ще допоможе:

  • Прогулянки на свіжому повітрі
  • Провітрювання приміщень двічі на день
  • Збалансоване харчування
  • Достатня кількість питної води
  • Відпочинок
  • Нормальний сон (не менше 7-9 годин на добу)
  • Релаксація - його, медитація, спокійні справи
  • Зменшення фізичного навантаження
  • Обмеження в каві, алкоголю, сигаретах, жирній та шкідливій їжі
  • Уникнення сварок, з'ясування стосунків

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Під час написання матеріалу були використані джерела: Центр прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC), Європейське космічне агентство (ESA), SpaceWeatherLive.

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