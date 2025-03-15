Сильная магнитная буря накроет Украину: дата шторма и как снизить влияние

Что такое магнитная буря

Ежедневно на Солнце происходят различные взрывы и вспышки, из-за которых в пространство выходит большое количество заряженных частиц. Они свободно движутся в разных направлениях, в том числе и в сторону Земли.

Когда эти частицы достигают магнитосферы нашей планеты, возникает возмущение, которое ученые называют магнитными бурями. Бури бывают разной интенсивности - слабые, умеренные, мощные и даже геоштормы.

Как показывают исследования, магнитные бури способны влиять на жизнедеятельность человека. Многие люди в дни магнитных бурь испытывают ухудшение самочувствия, подавленное настроение, слабость, головные боли. Также магнитные бури могут вызвать сбой в работе источников связи - спутники, радио и мобильная связь, GPRS.

Какие проблемы со здоровьем вызывают магнитные бури

Умеренные и слабые бури вызывают ухудшение самочувствия только у метеочувствительных людей, а вот бури красного уровня могут вызвать у многих людей следующие симптомы:

Головная боль

Головокружение

Мигрень

Скачки давления

Нарушение сердечного ритма

Тошнота

Сонливость днем

Бессонница ночью

Слабость

Быстрая усталость

Снижение концентрации

Падение работоспособности

Подавленное настроение

Депрессивное состояние

Раздражительность

Агрессия

Повышение тревожности

Обострение хронических заболеваний

Прогноз магнитных бурь на 15-16 марта

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в период с 15 по 16 марта 2025 года ожидается повышенная геомагнитная активность. Прогнозируемые значения Kp-индекса, отражающие уровень геомагнитных возмущений, составят:

15 марта 2025 года: Kp-индекс достигнет значения 5, что соответствует сильной геомагнитной буре (уровень G1).

16 марта 2025 года: Kp-индекс прогнозируется на уровне 6, что указывает на более сильную геомагнитную бурю (уровень G2).

Такие уровни геомагнитной активности могут влиять на работу энергетических систем, космических аппаратов и радиосвязи, а также - ухудшение самочувствия у многих людей на планете.

Как снизить влияние магнитных бурь

Медики дают общие рекомендации на дни магнитных бурь и в первую очередь советуют больше отдыхать и придерживаться нормального распорядка дня.

Что еще поможет:

Прогулки на свежем воздухе

Проветривание помещений дважды в день

Сбалансированное питание

Достаточное количество питьевой воды

Отдых

Нормальный сон (не менее 7-9 часов в сутки)

Релаксация - его, медитация, спокойные дела

Уменьшение физической нагрузки

Ограничение в кофе, алкоголе, сигаретах, жирной и вредной пище

Избегание ссор, выяснения отношений

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