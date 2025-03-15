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Сильная магнитная буря накроет Украину: дата шторма и как снизить влияние

Будут ли магнитные бури "штормить" Украину 15 и 16 марта (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури могут вызвать неприятные ощущения у многих людей на планете в эти выходные. По прогнозам ученых, после тяжелой геомагнитной недели придет облегчение, однако геомагнитная ситуация все равно будет нестабильной.

Когда стоит ожидать магнитные бури в середине марта и как защитить свой организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что такое магнитная буря

Ежедневно на Солнце происходят различные взрывы и вспышки, из-за которых в пространство выходит большое количество заряженных частиц. Они свободно движутся в разных направлениях, в том числе и в сторону Земли.

Когда эти частицы достигают магнитосферы нашей планеты, возникает возмущение, которое ученые называют магнитными бурями. Бури бывают разной интенсивности - слабые, умеренные, мощные и даже геоштормы.

Как показывают исследования, магнитные бури способны влиять на жизнедеятельность человека. Многие люди в дни магнитных бурь испытывают ухудшение самочувствия, подавленное настроение, слабость, головные боли. Также магнитные бури могут вызвать сбой в работе источников связи - спутники, радио и мобильная связь, GPRS.

Какие проблемы со здоровьем вызывают магнитные бури

Умеренные и слабые бури вызывают ухудшение самочувствия только у метеочувствительных людей, а вот бури красного уровня могут вызвать у многих людей следующие симптомы:

  • Головная боль
  • Головокружение
  • Мигрень
  • Скачки давления
  • Нарушение сердечного ритма
  • Тошнота
  • Сонливость днем
  • Бессонница ночью
  • Слабость
  • Быстрая усталость
  • Снижение концентрации
  • Падение работоспособности
  • Подавленное настроение
  • Депрессивное состояние
  • Раздражительность
  • Агрессия
  • Повышение тревожности
  • Обострение хронических заболеваний

Прогноз магнитных бурь на 15-16 марта

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в период с 15 по 16 марта 2025 года ожидается повышенная геомагнитная активность. Прогнозируемые значения Kp-индекса, отражающие уровень геомагнитных возмущений, составят:

15 марта 2025 года: Kp-индекс достигнет значения 5, что соответствует сильной геомагнитной буре (уровень G1).

16 марта 2025 года: Kp-индекс прогнозируется на уровне 6, что указывает на более сильную геомагнитную бурю (уровень G2).

Такие уровни геомагнитной активности могут влиять на работу энергетических систем, космических аппаратов и радиосвязи, а также - ухудшение самочувствия у многих людей на планете.

Как снизить влияние магнитных бурь

Медики дают общие рекомендации на дни магнитных бурь и в первую очередь советуют больше отдыхать и придерживаться нормального распорядка дня.

Что еще поможет:

  • Прогулки на свежем воздухе
  • Проветривание помещений дважды в день
  • Сбалансированное питание
  • Достаточное количество питьевой воды
  • Отдых
  • Нормальный сон (не менее 7-9 часов в сутки)
  • Релаксация - его, медитация, спокойные дела
  • Уменьшение физической нагрузки
  • Ограничение в кофе, алкоголе, сигаретах, жирной и вредной пище
  • Избегание ссор, выяснения отношений

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При написании материала были использованы источники: Центр прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC), Европейское космическое агентство (ESA), SpaceWeatherLive.

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