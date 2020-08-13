Магнитная буря сегодня накроет Землю: как уберечь головы от боли

Магнитная буря накроет Землю в ближайшие сутки (Коллаж РБК-Украина)

На Землю надвигается сильная магнитная буря

В ближайшие сутки Землю накроет сильная магнитная буря. Она может спровоцировать сильные головные боли, ухудшение самочувствия, сонливость, ухудшение настроения, а также негативно отразиться на самочувствии людей с хроническими заболеваниями.

Как отмечают специалисты, в четверг и пятницу, 13 и 14 августа, у людей могут быть сильные перепады настроения, повышение или понижение артериального давления, быстрая утомляемость и общая слабость. Это связано с тем, что на Солнце ожидаются вспышки, которые называют магнитными бурями.

Удар будет средней силы, но его будет достаточно, чтобы недомогание смогли почувствовать даже те, у кого нет метеочувствительности.

Для того чтобы снизить воздействие магнитной бури на организм, стоит поменьше находиться на открытом солнце, сбалансировать режим работы и отдыха, нормально высыпаться. Свежий воздух необходим, но лучше всего устроить прогулку в тени рано утром или вечером, когда действие Солнца не такое активное.

Рацион сбалансированного питания также поможет организму справиться с проблемой, нужно минимизировать вредную пищу, алкоголь и курение, а добавить побольше свежих фруктов, жидкости.

Людям с хроническими заболеваниями стоит держать под руками необходимые лекарства, снизить физические и эмоциональные нагрузки и при необходимости – звонить лечащему врачу.

Облегчить состояние поможет контрастный душ, и небольшая зарядка – это улучшит кровообращение и снимет неприятные ощущения.

Как мы сообщали ранее, следующая магнитная буря ожидается в период с 21 по 23 августа, и эксперты предупредили о том, что она будет более интенсивная.