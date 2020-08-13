Магнітна буря сьогодні накриє Землю: як вберегтися від головного болю

Магнітна буря накриє Землю у найближчу добу (Колаж РБК-Україна)

На Землю насувається сильна магнітна буря

У найближчу добу Землю накриє сильна магнітна буря. Вона може спровокувати сильні головні болі, погіршення самопочуття, сонливість, погіршення настрою, а також негативно позначитися на самопочутті людей з хронічними захворюваннями.

Як відзначають фахівці, в четвер і п'ятницю, 13 і 14 серпня, у людей можуть бути сильні перепади настрою, підвищення або зниження артеріального тиску, швидка втомлюваність та загальна слабкість. Це пов'язано з тим, що на Сонці очікуються спалахи, які називають магнітними бурями.

Удар буде середньої сили, але його буде достатньо, щоб нездужання змогли відчути навіть ті, у кого немає метеочутливості.

Для того щоб знизити вплив магнітної бурі на організм, варто трохи менше перебувати на відкритому сонці, збалансувати режим роботи та відпочинку, нормально висипатися. Свіже повітря необхідне, але найкраще влаштувати прогулянку в тіні рано вранці або ввечері, коли дія Сонця не така активна.

Раціон збалансованого харчування також допоможе організму впоратися з проблемою, потрібно мінімізувати шкідливу їжу, алкоголь і куріння, а додати побільше свіжих фруктів, рідини.

Людям з хронічними захворюваннями варто тримати під руками необхідні ліки, знизити фізичні й емоційні навантаження і при необхідності – дзвонити лікареві.

Полегшити стан допоможе контрастний душ, і невелика зарядка – це поліпшить кровообіг і зніме неприємні відчуття.

Як ми повідомляли раніше, наступна магнітна буря очікується в період з 21 по 23 серпня, і експерти попередили про те, що вона буде більш інтенсивна.