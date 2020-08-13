ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Магнітна буря сьогодні накриє Землю: як вберегтися від головного болю

Четвер 13 серпня 2020 13:02
Магнітна буря сьогодні накриє Землю: як вберегтися від головного болю
Магнітна буря накриє Землю у найближчу добу (Колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

На Землю насувається сильна магнітна буря

У найближчу добу Землю накриє сильна магнітна буря. Вона може спровокувати сильні головні болі, погіршення самопочуття, сонливість, погіршення настрою, а також негативно позначитися на самопочутті людей з хронічними захворюваннями.

Як відзначають фахівці, в четвер і п'ятницю, 13 і 14 серпня, у людей можуть бути сильні перепади настрою, підвищення або зниження артеріального тиску, швидка втомлюваність та загальна слабкість. Це пов'язано з тим, що на Сонці очікуються спалахи, які називають магнітними бурями.

Удар буде середньої сили, але його буде достатньо, щоб нездужання змогли відчути навіть ті, у кого немає метеочутливості.

Для того щоб знизити вплив магнітної бурі на організм, варто трохи менше перебувати на відкритому сонці, збалансувати режим роботи та відпочинку, нормально висипатися. Свіже повітря необхідне, але найкраще влаштувати прогулянку в тіні рано вранці або ввечері, коли дія Сонця не така активна.

Раціон збалансованого харчування також допоможе організму впоратися з проблемою, потрібно мінімізувати шкідливу їжу, алкоголь і куріння, а додати побільше свіжих фруктів, рідини.

Людям з хронічними захворюваннями варто тримати під руками необхідні ліки, знизити фізичні й емоційні навантаження і при необхідності – дзвонити лікареві.

Полегшити стан допоможе контрастний душ, і невелика зарядка – це поліпшить кровообіг і зніме неприємні відчуття.

Як ми повідомляли раніше, наступна магнітна буря очікується в період з 21 по 23 серпня, і експерти попередили про те, що вона буде більш інтенсивна.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України магнитная буряздоровье
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся