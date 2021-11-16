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Магнитная буря накроет Землю: когда могут возникнуть проблемы

Автор: Анна Шиканова

Магнитная буря средней интенсивности накроет Землю рано утром в среду, 19 ноября. Как отмечают специалисты, эта буря будет короткая и не сильная. Однако она может повлиять на самочувствие и работоспособность у многих людей.

Какой период будет самым опасным и как можно снизить воздействие геомагнитных волн на организм – читайте в материале ниже.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, магнитная буря четвертого уровня накроет Землю в среду, 19 ноября, около 6 часов утра.

Она будет средней интенсивности и не очень продолжительная – около 10 утра магнитосфера начнет успокаиваться. Люди с метеозависимостью могут почувствовать ухудшение самочувствия еще накануне и их состояние стабилизируется ближе к полудню.

Скриншот

Какие симптомы может вызвать магнитная буря

  • Ухудшение общего состояния здоровья
  • Головные боли и мигрени, головокружение
  • Снижение концентрации и работоспособности
  • Сонливость или нарушение сна ночью
  • Раздражительность, повышенную эмоциональность
  • Скачки артериального давления
  • Учащенное сердцебиение и проблемы с сердечной системой
  • Обострение хронических заболеваний

Как снизить воздействие магнитной бури на организм

Постарайтесь накануне вовремя лечь спать и соблюдать режим сна – не менее 7-8 часов.

Утром – контрастный душ, а потом сделайте легкую зарядку.

Прогулка на свежем воздухе может облегчить состояние.

Снизьте количество кофе и сигарет, а вот воды и чая с травами нужно пить больше.

Исключите из рациона алкоголь, вредную, острую и жирную пищу.

Постарайтесь не перенапрягаться физически и эмоционально.

Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать и не перенапрягаться, а необходимые лекарства держать под руками.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали продукты, которыми можно заменить сахар.

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Магнитная буряздоровье