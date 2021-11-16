Магнітна буря накриє Землю: коли можуть виникнути проблеми

Магнітна буря середньої інтенсивності накриє Землю рано вранці в середу, 19 листопада. Як відзначають фахівці, ця буря буде коротка і не сильна. Однак вона може вплинути на самопочуття і працездатність у багатьох людей.
Який період буде найнебезпечнішим і як можна знизити вплив геомагнітних хвиль на організм – читайте в матеріалі нижче.
За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, магнітна буря четвертого рівня накриє Землю в середу, 19 листопада, близько 6 години ранку.
Вона буде середньої інтенсивності та не дуже тривала – близько 10 ранку магнітосфера почне заспокоюватися. Люди з метеозалежністю можуть відчути погіршення самопочуття ще напередодні і їх стан стабілізується ближче до полудня.
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Постарайтеся напередодні вчасно лягти спати та дотримуватися режиму сну – не менше 7-8 годин.
Вранці - контрастний душ, а потім зробіть легку зарядку.
Прогулянка на свіжому повітрі може полегшити стан.
Знизьте кількість кави та сигарет, а ось води та чаю з травами потрібно пити більше.
Виключіть з раціону алкоголь, шкідливу, гостру і жирну їжу.
Постарайтеся не перенапружуватися фізично та емоційно.
Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та не перенапружуватися, а необхідні ліки тримати під руками.
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