Магия Мавки. За счет чего украинский мультфильм очаровал мир и почему - это только начало

Большим сенсационным явлением в 2023 году стал мультфильм "Мавка. Лісова пісня" студии Animagrad, созданный по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лісова пісня" и на основе образов украинской народной мифологии.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как этот непревзойденный 3D анимационный фэнтезийный фильм стал не только одним из самых успешных кинопроектов нашей страны, но и завоевал сердца зрителей всего мира.

Сюжет

В основе сюжета взаимодействие и противостояние двух миров: волшебного и человеческого. Ведущей темой, по сюжету, является любовная линия между лесной Мавкой и селянином Лукашем, а также их борьба со злодейкой Килиной, которая стремится завладеть волшебным лесным источником.

Успех проекта

Фильм установил несколько национальных рекордов, став самым кассовым украинским кинопроектом за всю историю независимого кинематографа и войдя в 20 самых кассовых лент страны. Его успех стал выдающимся для украинского кино, поднимая его на новый уровень в глобальном кинорейтинге.

Успех "Мавки" на международной киноарене также поразителен. Кинолента была дублирована на 32 языках. Это первый украинский анимационный полнометражный фильм, вышедший в мировой прокат в таком широком масштабе, будучи показан в кинотеатрах 148 стран мира и собрав более 20 миллионов долларов.

Все международные контракты на показ фильма включали как переводную, так и украинскую версию, чтобы миллионы украинских беженцев во всем мире могли насладиться фильмом на родном языке.

Во Франции "Мавка" заняла первое место среди новинок недели, стала вторым фильмом года и вошла в пятерку самых кассовых фильмов премьерной недели. В Италии мультфильм стал пятым кассовым анимационным фильмом 2023 года, проведя пять недель в тройке лидеров.

Кадр из мультфильма "Мавка. Лісова пісня"

История создания

Идея воплотить известный женский образ из украинских мифов и легенд на универсальном языке анимации возникла еще в 2014 году. Тогда продюсеры фильма осознали, что украинцы нуждаются в экранизации собственных историй, ведь среди украинской молодежи рос спрос на локального анимационного героя.

Уже в сентябре 2015 года пресс-служба компании Film.UA Group заявила о начале производства полнометражного мультфильма. В 2017 году вышел первый тизер и "Мавка" стала первым в истории украинским проектом, отобранным для питчинга на Cartoon Movie в Бордо.

В 2020 году пандемия COVID-19 значительно замедлила процесс работы над фильмом, а затем на финальной стадии производства началось полномасштабное российское вторжение, и команде пришлось завершать фильм в условиях военного положения.

Несмотря на это, "Мавка" вышла в прокат вовремя и зрители смогли насладиться ею весной 2023 года.

Кадр из мультфильма "Мавка. Лісова пісня"

Маркетинг

Одним из ключевых аспектов, которые обеспечили успех "Мавки" в Украине, стала ее масштабная маркетинговая кампания, привлекшая к сотрудничеству десятки национальных брендов - от ювелирных салонов и издательств до сети пекарен и супермаркетов.

До и во время своего релиза Мавка была повсюду: в магазинах, на билбордах и витринах, в кафе и торговых центрах, а также в спектаклях и развлекательных программах (в частности, танцевальный спектакль "Мавка. Шоу", который объехал 20 городов Украины).

Будущие планы

Как рассказали во время форума Cartoon Business 2023, команда "Мавки" уже запланировала создание 12-серийного анимационного сериала, который станет приквелом к событиям фильма в сотрудничестве с французской анимационной студией TeamTO.

Планируется анимационный сиквел и игровой полнометражный художественный фильм для аудитории 12+.

Творческая команда работает над расширением вселенной Мавки, обещая зрителям еще больше увлекательных приключений и загадочных историй.

А пока мы будем ждать этого увлекательного продолжения этой мистической трогательной истории, мы подготовили для вас подборку невероятных сказочных мультфильмов, которые стоит посмотреть, если вам понравилась "Мавка. Лісова пісня".

Принцесса Мононоке (1997)

Любимый несколькими зрительскими поколениями анимационный фильм режиссера Хаяо Миядзаки. Это история молодого воина, Ашитаки, который пытается избавиться от своего проклятия, и оказывается вовлеченной в конфликт между людьми и лесными духами. По пути он встречает Принцессу Мононоке, которая выступает защитницей природы.

Фильм является аллегорией по теме гармонии между человеком и природой и исследует темы защиты окружающего нас мира и конфликта между природой и человеческой деятельностью. Увлекательная анимация, убедительные персонажи и искусная режиссура Миядзаки делают мультфильм актуальным и по сей день. Если вы цените рассказы, побуждающие к размышлению и прекрасно выполненную анимацию, "Принцесса Мононоке" обязательна к просмотру.

Лоракс (2012)

Анимационный фильм по мотивам классической детской сказки доктора Сьюза. В центре сюжета мальчик по имени Тед, живущий в городе, лишенном настоящей природы. В поисках настоящего дерева для своей подружки Одри, герой знакомится с Одноразником, рассказывающим о своем прошлом, объясняя, как его алчность привела к истощению деревьев трюфеля и изгнанию Лоракса, мистического охранника леса.

Фильм убедительно совмещает природу и магию. Яркий и причудливый мир доктора Сьюза оживает из-за красочной анимации. История подчеркивает значимость сохранения окружающей среды и последствия неконтролируемой индустриализации.

Ваяна (2016)

Анимационный фильм от студии Дисней, выпущенный в 2016 году. История рассказывает о смелой и выдающейся девушке по имени Ваяна, которая отправляется в отчаянное путешествие через огромный океан, чтобы спасти свой народ от угрозы. Под наблюдением духа своей бабушки, Моана объединяется с полубогом Мауи, чтобы противостоять могущественным силам.

Фильм сочетает приключенческий сюжет с увлекательной магией природы, поскольку Ваяна взаимодействует с океаном и другими природными силами. Он поражает отличной анимацией, увлекательными музыкальными номерами и теплой сюжетной линией.

Белая Змея (2019)

Китайский анимационный фильм рассказывает о Бланке, демоне белой змеи, которая теряет память, маскируясь под женщину. Спасенная добросердечным охотником на змей, она в него влюбляется.

Мультфильм предлагает визуально потрясающее исследование мифического мира, наполненного волшебными пейзажами и волшебными существами. В нем прекрасно изображена связь между персонажами и их природным окружением, демонстрируя тонкий баланс между человеческим и сверхъестественным миром. Анимация и визуальные эффекты способствуют погружению в атмосферу фильма. В общем, "Белая змея" предлагает увлекательное сочетание мистики, романтики и чествования мира природы и его духов.